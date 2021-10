“Detrás de Petro están las Farc”: senador Araújo sobre discurso del candidato y sus tierras

El senador Fernando Nicolás Araújo , cuya familia hace parte de los accionistas del Hotel Las Américas en Cartagena, se refirió al discurso de Petro en la ciudad heroica, en el que prometió entregar los terrenos donde está el hotel a comunidades afrodescendientes. El legislador comparó a Petro con la guerrilla de las Farc y recordó que su padre fue secuestrado por esa guerrilla.

"Esta tierra tiene que ser de la gente. Que me echen ustedes, bienvenidos que me saquen del palacio, si algún día llego a domir allí, si incumplo la decisión de que este territorio sobre el cual estamos no le pertenezca al pueblo negro de Colombia", declaró Petro durante un discurso en el sector de La Boquilla.

“El señor Araújo es parte sustancial del partido de los expropiadores. Saben que la riqueza de Cartagena es su paisaje, es su mar, es su historia, es su cultura, saben que eso se vende en la forma de turismo, saben cómo construir la atracción de un turismo profundamente depredador y empobrecedor (...) señor Uribe, su partido es un partido de expropiadores”, aseguró Petro.

El congresista Araújo aseguró que las tierras a las que se refirió Petro fueron adquiridas legítimamente y que sus declaraciones son un riesgo para la democracia.

" Petro ha venido con esa práctica de mandar mensajes velados que incitan al odio . El país lo conoce. La violencia que hubo en el paro nacional no fue promovida por los jóvenes que legítimamente tenían peticiones. Ahí hay un riesgo tremendo", indicó el senador.

Publicidad

"Mi abuelo murió de 94 años, trabajó el último día de su vida. Él adquirió esa tierra hace mucho tiempo, yo soy uno de 34 nietos, soy uno de los 400 socios que tiene esa empresa. Tendría mi abuelo 70 años cuando comenzó ese emprendimiento. Tuvo que hipotecarlo todo, tuvo que hacer el mayor esfuerzo", añadió.

"Esas tierras tienen 200 años de tradición, fueron adquiridas con toda legalidad", complementó.

Araújo dijo que Petro ha sido desinformado y que está obligado a hacer varias aclaraciones, ya que a su padre se le hizo un montaje parecido y por esa razón fue secuestrado por las Farc.

"A mi papá le hicieron un montaje parecido y por eso lo secuestró las Farc. Detrás de Petro están las Farc y al final del día sigue estando los mismos amigos de las Farc, que son los amigos de Petro, que son los amigos de Venezuela, que son sus amigos en Venezuela y que siempre han estado persiguiendo a mi familia. Mi papá estuvo seis años secuestrado. las Farc nunca lo liberó. Mi papá en medio de una operación de rescate se fugó", declaró Araújo.

"Una persona con ese odio, con esa rabia, además con esa actitud de acabar con la propiedad privada. Petro no es el alumno de Chávez, es el profesor de Chávez. Hay que repetirlo y recordarlo. él fue el ideólogo de esa política en Venezuela, por esa razón en Colombia hoy tenemos que tener una enorme preocupación", añadió.

Escuche al senador Fernado Nicolás Araújo en Mañanas BLU: