El espaldarazo de la mamá de Ingrid Betancourt a los hermanos Galán

Yolanda Pulecio, madre de Ingrid Betancourt y excongresista del Partido Liberal, envió desde Paris un video respaldando el liderazgo político de los hermanos Galán y los tutelantes que hicieron posible el renacimiento del Nuevo Liberalismo.

El video de seis minutos llega dos semanas después de que en una carta pública, dirigida a las directivas del partido el senador Iván Marulanda, César Pardo, Carlos Arcesio Paz, Arturo Sarabia y Alfonso Valdivieso renunciaron al consejo nacional del Nuevo Liberalismo.

Estos dirigentes criticaron el manejo que Fernando Galindo, director nacional, y Andrés Talero, secretario general del partido, le han dado al diseño de la conducción política y la confección de listas del Nuevo Liberalismo. Por eso, el apoyo de Yolanda Pulecio a los Galán y las autoridades del partido no es menor. Viene de una voz muy respetada y quien fue la primera congresista que se salió del Partido Liberal para acompañar a Luis Carlos Galán en la construcción de la colectividad.

Dice Pulecio en el video que “es sólo justo y natural que ellos asuman la dirección del Nuevo Liberalismo”.

Hay molestia en personalidades del partido “galanista” con los firmantes de la carta, porque consideran que es apenas razonable que quienes de verdad lucharon en la justicia y en las calles para revivir el Nuevo Liberalismo, sean quienes asuman las riendas y su orientación política. Creen que el sector de Iván Marulanda y Alfonso Valdivieso aterrizaron a provocar una suerte de crisis mientras fueron apáticos en estos años para rescatar la personería jurídica.

Sin dar nombres Yolanda Pulecio sostiene en su carta que “entrar al Nuevo Liberalismo no puede ser fruto de oportunismo político. Para ellos, hay otros espacios políticos. No puede tampoco del ánimo de buscar poder para servirse en lo personal”. ¿Será ese pasaje un mensaje cifrado y una crítica para los firmantes de la carta? En todo caso, los Galán reciben el apoyo de una persona que camino de la mano con Luis Carlos Galán y que hasta el momento no se había pronunciado frente a la primera crisis del naciente partido.

Por: Sebastián Nohra

