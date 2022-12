El llamado de la directora del Centro Democrático a sus militantes: “Ojo con las candidaturas”

El Centro Democrático realizó un llamado a su militancia para que ayude a buscar candidatos de cara a las elecciones territoriales que se desarrollaran en el 2023.

Desde el foro que desarrollo el partido en Pasto, la directora de esta colectividad, Nubia Stella Martínez, aseguró que están buscando los candidatos que presentaran en las próximas elecciones regionales que se desarrollaran en octubre del 2023. N estas votaciones se elegirán alcaldes, gobernadores, concejales y diputados para el periodo 2024 – 2027.

“Ojo con las candidaturas, ayúdenos a buscar, veo poquitos candidatos, necesitamos más. Cuántas personas quieren ser candidatos y no se le miden; no se atreven y no saben cómo se hace. El partido quiere además capacitarlos, hacerles vocería política si lo requieren, si se sienten débiles en algún frente. Contar con candidatos que sepan defender este partido, que sepan defender estas ideas, pero necesitamos buenos candidatos”, dijo Martínez.

Durante su intervención la directora del partido no descartó alianzas con otros partidos o movimientos, pero fue clara en señalar que el objetivo es tener varios candidatos que representen los ideales del Centro Democrático.

“Si somos suficientes, si tenemos candidatos fuertes nuestros, bienvenidos, pero si tenemos que unirnos con quienes piensan lo mismo, con quienes tienen los mismos valores, nos vamos a unir porque la vocación tiene que ser que ganar”, expresó en Pasto.

Desde el Centro Democrático señalaron que los jóvenes serán fundamentales en las próximas elecciones por lo que tendrían un amplio espacio en el partido de cara a las elecciones del 2023.

