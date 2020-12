El que no esté con Gustavo Petro está en contra de él: Federico Gutiérrez

El exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez habló en Mañanas BLU sobre el panorama electoral en el país y de la gira que adelantará por varias regiones del país para alimentar una propuesta política.

"Gustavo Petro es una persona que por supuesto tiene unas capacidades importantes, yo creo que él las ha desperdiciado, porque esas capacidades tienen que ser para unir, para sumar, para construir a partir de la diferencia", dijo Gutiérrez .

"A Gustavo Petro le ha pasado algo y es que el que no esté con él es enemigo de él. Eso le pasa no solo a sus más cercanos amigos que de un momento a otro no están con él, como le pasa a un periodista que esté en contra de él o a cualquier personas", agregó.

Según Gutiérrez, muchos de los temas que se defienden en una agenda política se pueden sacar adelante a través de la unión y el diálogo.

"Muchos de los temas que se defienden se pueden lograr sin necesidad de dividir el país, de generar un odio contra el otro, una lucha de clases que no le conviene al país", afirmó.

"Yo no me creo el único ni el mejor, creo que este país tiene gente muy buena", añadió.

"La gente está mamada de tanta peleadera, de tanta polarización", complementó.

Sobre la posibilidad de alianzas políticas de cara a las presidenciales en 2022, Gutiérrez dijo que no ha entablado contactos y que hasta el momento no ha hablado sobre el tema con Alejandro Char, exalcalde de Barranquilla, sobre quien se rumoró haría alianza para dicho proyecto político.

"Charlas hay. Con mucha gente habla uno y con diferentes regiones del país. Pero hay que hablar es con la gente en la calle", declaró.

Gutiérrez dijo que hasta el momento no sabe si se lanzará a la Casa de Nariño, pero adelantó que en caso de que sé decidiera a hacerlo, reuniría firmas entre la ciudadanía con el fin de garantizar independencia.

Escuche a Federico Gutiérrez en entrevista con Mañanas BLU: