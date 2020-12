'Fico' Gutiérrez calienta para presidenciales: recorrerá el país y descarta, por ahora, coaliciones

En conversación con BLU Radio el exalcalde de Medellín,Federico Gutierrez adelantó lo que sería su inicio de campaña a la Presidencia de Colombia. Comenzando 2021, estará en las regiones.

“Voy a empezar a visitar diferentes ciudades y departamentos a partir de enero, febrero e ir tomando una decisión. Es una posibilidad, a mi me gusta el ejercicio público y voy a seguir en él hasta que la gente me lo permita”, dijo Gutierrez.

Este recorrido será, entre otras cosas, para trabajar en su electorado pues asegura que se presentaría a las presidenciales por firmas: “Yo he mantenido mi independencia… En caso de arrancar este proceso lo haría por firmas”.

Aunque Gutiérrez reconoció la importancia de trabajar con otros sectores descartó por el momento coaliciones, como por ejemplo con Sergio Fajardo.

“Yo a Sergio es una persona a la que he respetado… El hoy tiene un proyecto, yo tengo un proyecto y siempre va a haber un respeto de este lado. Hoy no estoy planteando con quién sí y con quién no. Hay gente muy buena en todas las regiones”.

Según la más reciente encuesta Invamer , contratada por Caracol Televisión y BLU Radio, Federico Gutierrez tiene un 6.7% de intención de votos.

Finalmente, Gutierrez se refirió a las más recientes imputaciones de la Contraloría frente al proyecto Hidroituango , de las que quedó excluído.

“Yo no me alegro porque yo no esté y estén otros ahí involucrados. Esas personas están ligadas a una investigación, no se ha concluido la etapa final. A muchos los conozco, son personas buenas que han trabajado por el país, el departamento, la ciudad y EPM”, opinó.

Entre tanto, continúa en la Procuraduría otra investigación en la que sí está involucrado el exalcalde, quien aseguró que “cuando nos llamen ahí estamos listos para declarar”.