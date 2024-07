El sancocho por presidencia de la Cámara: Alfonso dice que Miranda “hizo un acuerdo”

Sigue la disputa entre los verdes por la presidencia de laCámara de Representantes en la próxima legislatura. Martha Alfonso, una de las candidatas, afirmó que lo pactado hace dos años únicamente incluye al Partido Verde y no a la bancada Centro Esperanza. Asimismo, señaló que Katherine Miranda los “está buscando para poder tener las mayorías que no tiene dentro de la bancada verde” y que, desde hace más de un año, no actúan como bancada conjunta.

De acuerdo con la representante, lo que pasó es que “Miranda hizo un acuerdo para ella”, para quedarse con la presidencia de la Cámara. Esto, según detalló en diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, fue para sumar algunos votos de los demás representantes, pero las firmas recogidas quedaron a nombre del Partido Verde, más no de la coalición Centro Esperanza.

"Mi punto es que la representante Miranda hizo un acuerdo en sí, por supuesto, en nombre de toda la coalición Centro de Esperanza, que, de hecho, jurídicamente para la Cámara no existe, pero en un acuerdo político para sumar en efecto, 20 votos o 20 representantes, pero en el texto escrito de compromisarios firmado, dice Partido Verde. Es decir, ya hace un acuerdo para ella, para ser ella la presidenta de la Cámara en el que queda el nombre del Partido Verde y no de la coalición Centro Esperanza. Ese es mi punto”, explicó.

En ese sentido aclaró que, en efecto, la votación la hacen todos los representantes de todos los partidos, es decir, “conservadores, liberales, el Pacto y todos los demás”, pero la decisión de quién es el candidato o candidata de ese partido, “al que le asignan en ese acuerdo de compromisarios, esa dignidad, la debe tomar el partido que quedó en ese documento”, que es el Partido Verde, según insistió Alfonso.

"Porque la candidata de ese sancocho hizo y firmó el compromiso a nombre del Partido Verde. Lo que formalmente existe es un acuerdo de compromisarios que dice Partido Verte. Obviamente, ella en su habilidad, sumó a todas las fuerzas políticas que le permitieran hacer esa negociación para ella negociar su presidencia. De hecho, no hizo el acuerdo a nombre del Partido Verde, sino diciendo que ella sería la presidenta de la Cámara, no del partido", manifestó.

Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga: