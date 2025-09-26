En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Natalidad en Colombia
Pacto Histórico
Temblores en Colombia
Título Juliana Guerrero

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / En firme curul de León Fredy Muñoz en el Senado: Consejo de Estado negó demanda de nulidad

En firme curul de León Fredy Muñoz en el Senado: Consejo de Estado negó demanda de nulidad

El alto tribunal desestimó la demanda del Partido Verde Oxígeno contra el llamamiento de León Fredy Muñoz , quien ocupó la curul dejada por Humberto de la Calle Lombana tras su renuncia en enero.

León Fredy Muñoz
León Fredy Muñoz
Foto: Prensa Cámara de Representantes
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: 26 de sept, 2025

La colectividad, encabezada por Ingrid Betancourt, sostuvo que el reemplazo debía recaer en su candidato no elegido Juan Carlos Flórez Arcila, pues la curul se había obtenido gracias a los votos de Verde Oxígeno dentro de la coalición Alianza Verde y Centro Esperanza.

Según sus argumentos, asignar el escaño a un integrante de la Alianza Verde partido de gobierno desconocía la voluntad popular, debilitaba la oposición y alteraba el equilibrio de fuerzas en el Senado.

Sin embargo, la Sección Quinta del alto tribunal concluyó que el procedimiento se ajustó a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política y en el Acto Legislativo 02 de 2015, que establecen que las vacantes deben suplirse con el candidato no elegido que siga en el orden descendente de la votación dentro de la misma lista.

Leon-Fredy-Muñoz-TW.jpg
Embajador de Colombia en Nicaragua, León Fredy Muñoz
Foto: Twitter @LeonFredyM

En este caso, el Consejo Nacional Electoral (CNE) certificó que el siguiente era León Fredy Muñoz, quien había ocupado el puesto 14 en la lista con 38.946 votos.

La Sala aclaró que el llamamiento estuvo debidamente motivado, pues se basó en normas constitucionales, en la Ley 5ª de 1992 y en la certificación del CNE.

También precisó que, aunque Verde Oxígeno se declaró en oposición desde 2022, ese estatus no otorga un derecho automático a conservar la curul dentro de la coalición, ya que el reemplazo depende exclusivamente del orden de votación de la lista inscrita.

Así las cosas, León Fredy Muñoz se queda en el Congreso ocupando la curul que dejó Humberto de la Calle tras su renuncia.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

León Fredy Muñoz

Senado de la República

Consejo de Estado

Publicidad

Publicidad

Publicidad