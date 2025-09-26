En firme curul de León Fredy Muñoz en el Senado: Consejo de Estado negó demanda de nulidad

La colectividad, encabezada por Ingrid Betancourt, sostuvo que el reemplazo debía recaer en su candidato no elegido Juan Carlos Flórez Arcila, pues la curul se había obtenido gracias a los votos de Verde Oxígeno dentro de la coalición Alianza Verde y Centro Esperanza.

Según sus argumentos, asignar el escaño a un integrante de la Alianza Verde partido de gobierno desconocía la voluntad popular, debilitaba la oposición y alteraba el equilibrio de fuerzas en el Senado.

Sin embargo, la Sección Quinta del alto tribunal concluyó que el procedimiento se ajustó a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política y en el Acto Legislativo 02 de 2015, que establecen que las vacantes deben suplirse con el candidato no elegido que siga en el orden descendente de la votación dentro de la misma lista.

Embajador de Colombia en Nicaragua, León Fredy Muñoz Foto: Twitter @LeonFredyM

En este caso, el Consejo Nacional Electoral (CNE) certificó que el siguiente era León Fredy Muñoz, quien había ocupado el puesto 14 en la lista con 38.946 votos.



La Sala aclaró que el llamamiento estuvo debidamente motivado, pues se basó en normas constitucionales, en la Ley 5ª de 1992 y en la certificación del CNE.

También precisó que, aunque Verde Oxígeno se declaró en oposición desde 2022, ese estatus no otorga un derecho automático a conservar la curul dentro de la coalición, ya que el reemplazo depende exclusivamente del orden de votación de la lista inscrita.

Así las cosas, León Fredy Muñoz se queda en el Congreso ocupando la curul que dejó Humberto de la Calle tras su renuncia.