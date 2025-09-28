¿Es la suspensión de la visa de Petro parte de su estrategia electoral? Esto dice analista político

En entrevista en Sala de Prensa, el analista político Pedro Viveros analizó las repercusiones del reciente episodio diplomático entre Colombia y Estados Unidos tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro en Nueva York, que habrían motivado la suspensión de su visa.

Para Viveros, este hecho no solo impacta la relación bilateral, sino que también marca un punto de inflexión en los últimos meses del Gobierno.

“Desde que el presidente intentó hacer una famosa consulta y habló de una Asamblea Nacional Constituyente, dejó de gobernar y se dedicó a una estrategia electoral”, afirmó Viveros.

Según el analista, las declaraciones de Petro en territorio estadounidense no fueron improvisadas, sino parte de una táctica para “dividir, radicalizar y electrizar al petrismo puro y duro”. Sin embargo, advirtió que este mensaje no tiene eco en la mayoría de los colombianos. “Yo lamento decirle a los que piensan que el discurso antiamericano en Colombia pega, eso no es verdad. Colombia nunca ha sido un país antinorteamericano”, subrayó.



Para Viveros, la pérdida de una visa presidencial no es un gesto meramente simbólico: “Los presidentes que la han perdido siempre quedan marcados en la historia. Ese sello le queda hasta ahora a dos presidentes: Ernesto Samper y Gustavo Petro”.

Visa del presidente Petro. Foto: AFP / Unsplash

Recordó además que Colombia mantiene más de 200 años de relaciones con Estados Unidos, fortalecidas por lazos familiares, comerciales y programas como el Plan Colombia, lo que hace improbable que un sentimiento antiestadounidense logre calar en la sociedad.

El analista también señaló que en Washington “ya no están pensando en este Gobierno, están pensando en el siguiente”. Según él, el episodio de Nueva York representa “el portazo final de Petro con su idea contra los Estados Unidos”, lo que a ojos de la diplomacia norteamericana confirma que su administración está en fase de salida.

“Para el mundo y para los colombianos, este es un Gobierno que ya va de salida porque dejó de gobernar, está pensando en las elecciones de Congreso y presidenciales”, agregó.

En paralelo, Viveros comentó los movimientos políticos internos, como la consulta del Pacto Histórico programada para el 26 de octubre, que servirá como termómetro del respaldo al presidente. “Si sale una gran cantidad de gente, hay un respaldo gigantesco; si no, también hay que decirlo, hay una debilidad”, concluyó.