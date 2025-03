"Es Petro el que ha traicionado a los colombianos con su mal gobierno": Angélica Lozano

El presidenteGustavo Petro acusó a la exalcaldesa de Bogotá Claudia López de haberlo “traicionado” en reiteradas ocasiones. Durante una reunión de su consejo de ministros, transmitida en la noche del lunes por canales institucionales, el mandatario afirmó que López cambió de postura política en varias oportunidades, mencionando incluso que estas decisiones se tomaban en el ámbito privado.

“Claudia López me ha traicionado siete veces. No hay mujer que me haya traicionado más veces en toda mi existencia”, expresó Petro, tras sugerir que la exalcaldesa incumplió acuerdos previos con él.

Ante estas declaraciones, la senadora Angélica Lozano, esposa de López y miembro del Partido Verde, respondió en una entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, y refutó los señalamientos del presidente y asegurando que el verdadero traidor es él.

Angélica Lozano responde: “Petro no supera que Bogotá tiene metro”

La senadora Lozano desestimó las acusaciones del mandatario y afirmó que el presidente aún no asimila la construcción del metro en Bogotá. Según Lozano, la llamada “traición” de Claudia López consistió en no ceder ante la presión de Petro para cancelar el proyecto de metro elevado y reemplazarlo por uno subterráneo.

Publicidad

“El presidente no supera que Bogotá tiene metro, que el 50 % del metro lo estamos viendo y lo vamos a estrenar”, declaró Lozano. También aseguró que Petro condicionó su apoyo político en la capital: “Le dijo en elecciones ‘nadie gana en Bogotá sin mí, si usted quiere ganar, tiene que romper el metro’. Y Claudia le dijo: ‘Prefiero perder las elecciones antes que dejar a Bogotá sin metro’”.

Ruptura definitiva entre Petro y Claudia López

La relación política entre el presidente y la exalcaldesa ha sido compleja, marcada por encuentros y desencuentros. Sin embargo, Lozano fue tajante al afirmar que esta ruptura es definitiva: “Nunca han hecho política juntos. En segunda vuelta, como ciudadanos, nos tocó escoger de lo que había, pero eso no significa que haya habido una alianza real”, afirmó.

Prefiero perder las elecciones antes que dejar a Bogotá sin metro dijo Claudia López a Petro

La senadora criticó la actitud de Petro y lo acusó de desviar la atención de los problemas internos de su gobierno con declaraciones polémicas.

“Mire allá en su gobierno qué fechorías están cometiendo, que allá es donde lo engañan”, expresó, en referencia a los escándalos de corrupción y las disputas dentro del gabinete presidencial.

Claudia López y Gustavo Petro AFP

Publicidad

Esta ruptura es absolutamente definitiva. Y además, nunca han hecho política juntos en segunda vuelta. Los oyentes, los periodistas y nosotros hemos tenido que escoger de los dos que pasan felicidad cuando es el candidato propio el que pasa segunda vuelta. Porque ahí no hay nada, que no hay dilemas. Los dilemas están cuando el debut no pasa segunda vuelta. Petro no es nuestro candidato, no es nuestro proyecto político. En segunda vuelta tocó escoger. Total respeto. Que en paz descanse Rodolfo. Había que tomar una decisión. Unos votaron por él, otros por Petro. Él es el que ha traicionado a los colombianos con su mal gobierno y con su gobierno corrupto. dijo Angélica Lozano

El Partido Verde se aleja del gobierno de Petro

En la entrevista, Lozano también confirmó que su partido está en proceso de separarse definitivamente del oficialismo. Esto, tras la entrada de algunos miembros del Partido Verde al gabinete ministerial. “Nos vamos y pedimos el divorcio porque no compartimos que entren al Gobierno ni que se alineen con la reelección de Petro o su fórmula sucesora”, enfatizó.

El distanciamiento entre Petro y sectores independientes como el de Claudia López y Angélica Lozano refleja la creciente fragmentación del panorama político en Colombia, mientras el gobierno enfrenta cuestionamientos por su gestión y múltiples crisis internas.