Ese es el papel de mininterior: minhacienda pide nueva coalición al 20 de julio para sacar reformas

El Gobierno nacional está reconociendo desde ya que el oxígeno político para lograr la aprobación de las reformas a los sistemas de salud, pensiones y trabajo se está agotando, por lo que es clave volver a tender puentes con los partidos políticos.

La coalición de Gobierno se rompió desde finales de abril cuando la reforma a la salud estuvo a un voto de hundirse en su primer debate en la Cámara de Representantes. Desde entonces, se hundió la reforma laboral mientras que las reformas a la salud y a las pensiones apenas comenzarán el segundo de cuatro debates.

"Ese papel no me corresponde a mí. Ese es el papel del ministro del Interior y lo que sí es cierto es que de aquí al 20 de julio tiene que haber una nueva coalición para que esas reformas sigan adelante", dijo el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

Por otro lado, Bonilla dio algunas pistas de lo que el Gobierno podría estar dispuesto a ceder en esas negociaciones en la reforma a la salud. Básicamente el funcionario sugirió que el esfuerzo debe concentrarse en el régimen subsidiado y tanto en el régimen contributivo (que se concentra en las cinco ciudades más grandes del país). Es en los municipios y ciudades donde está el régimen subsidiado donde hace falta crear atención primaria y salud preventiva.

Publicidad

Para el funcionario, la reforma a la salud implica un gasto de una sola vez asociado a la construcción de los CAPS (Centros de Atención Primaria en Salud).

"Seguramente habrá que construir algunos, ese es el costo de una final y ahí en adelante es el tema de usted cómo organizar mejor los recursos, porque el régimen subsidiado no tiene unos recursos despreciables son 36 billones de pesos", agregó.

En lo que sí no parece dispuesto a ceder es en la reforma laboral, pues literalmente dijo que no le cambiaría nada, que no le cuesta nada al Gobierno y que debería analizarse que la mayor parte del texto es simplemente cumplir los compromisos del país ante organismos internacionales.

Publicidad

Asimismo, Bonilla no hizo ninguna referencia a posibles cambios a la reforma pensional.

Le puede interesar: