"Esperamos que decisión contribuya a la verdad": Iván Cepeda sobre no precluir el caso Álvaro Uribe

Este martes, 23 de mayo, luego de siete horas de audiencia en el Juzgado 41 Penal de Conocimiento de Bogotá, se ordenó no precluir el proceso. La jueza del caso aseguró que no hay pruebas nuevas para cerrar la investigación del expresidente Álvaro Uribe Vélez y que el fiscal no investigó lo suficiente este hecho, además existen elementos suficientes para seguir adelante con este caso por supuestamente sobornar al testigo Juan Guillermo Monsalve a través del abogado Diego Cadena.

En redes sociales varios sectores políticos han reaccionado a este hecho. El exjefe de Estado deberá ir a juicio ante la justicia ordinaria por la presunta manipulación de falsos testigos.

Una de estas y una de las más importantes fue la del senador Iván Cepeda, quien, a través de su cuenta de Twitter, aseguró que espera que con esta decisión se contribuya a la verdad. La solicitud de preclusión que presentó la Fiscalía fue rechazada en el proceso que se adelanta desde hace más de dos años en contra del expresidente Álvaro Uribe.

“Como lo hemos hecho durante los últimos 11 años en los que ha durado este proceso judicial, junto a mis abogados respetamos y acatamos la decisión de la justicia, decisiones que ha proferido hoy la juez 41 de conocimiento en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe. Esperamos que esta decisión contribuya a la verdad, a la justicia, por supuesto, y a la reconciliación entre los colombianos”, señaló el senador y víctima dentro del proceso, Iván Cepeda.

Al cierre de la audiencia, el fiscal manifestó que presentará el recurso para que sea la Sala Penal del Tribunal Superior de la ciudad de Bogotá la que resuelva si deja en firme la decisión de la jueza Laura Barrera o por el contrario revoca su decisión.

