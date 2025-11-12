"Estamos comprometidos con la unión": candidatos opositores se reúnen en Bogotá y hablan de alianzas

Este miércoles, en un hotel al norte de Bogotá, se reunieron varios precandidatos a la Presidencia de la República. Entre los asistentes estuvieron Vicky Dávila, Daniel Palacios y Felipe Córdoba, quienes actualmente recolectan firmas; así como Juan Guillermo Zuluaga y Juan Carlos Cárdenas, en representación de la coalición Fuerza de las Regiones.

Durante el encuentro se discutió la posibilidad de conformar una alianza de cara a las elecciones presidenciales de 2026. Todos los precandidatos presentes manifestaron su oposición al Gobierno del presidente Gustavo Petro. También participaron el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa; la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez; y el senador liberal Mauricio Gómez.

“Estamos comprometidos con la unión. Esa es la única salida para reconstruir a Colombia y resolver los problemas de los ciudadanos. Estamos para servirle a nuestro país”, señalaron los precandidatos en un comunicado conjunto tras la reunión.

Cabe recordar que hace dos semanas se realizó un encuentro entre los directores del Centro Democrático, Cambio Radical, el Partido Liberal y el Partido Conservador, donde también se discutió la posibilidad de una alianza y de realizar una consulta en marzo.



La principal incógnita que deja la reunión de este miércoles es si los precandidatos asistentes se sumarán a la alianza de los partidos opositores o si decidirán participar en una consulta aparte.

El encuentro se da en medio de tensiones dentro del sector de la derecha. Vicky Dávila ha cuestionado a Abelardo de la Espriella por una presunta cercanía con Álex Saab, señalado testaferro del régimen de Nicolás Maduro. En el Centro Democrático, por su parte, persisten las diferencias entre Miguel Uribe Londoño y María Fernanda Cabal por la elección de la empresa encuestadora que definirá al candidato del uribismo.

Pese a ello, varios asistentes a la reunión aseguraron que hubo buena disposición para mantener el diálogo y avanzar en una alianza que permita consolidar una candidatura única capaz de enfrentar al aspirante de la izquierda en las elecciones presidenciales de 2026.