En una carta que le envió al presidente del partido liberal, César Gaviria, el exgobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, le pide que defina un mecanismo de selección de candidato presidencial o en su defecto le entregue el aval para poder participar en las próximas elecciones presidenciales.

“He puesto mi nombre a consideración del Liberalismo para asumir el reto de representarlos en la contienda presidencial, al igual que existen otros compañeros que se han postulado, y por eso le pido al Partido escoger de forma democrática alguien que represente los idearios liberales y los intereses del pueblo colombiano”, dijo Verano de La Rosa.

Publicidad

El exministro y constituyente afirmó, además, que "reclamo por esa unión y también por la realidad histórica que muchos nos han desconocido, al no tenernos en cuenta, al invisibilizarnos, al no llamarnos a los debates, porque piensan que el Partido Liberal no aspira a participar en la carrera presidencial. Son innumerables las luchas que hemos dado, siempre victoriosas, siempre pensando en la gente"

Además de Verano de La Rosa, el senador Luis Fernando Velasco, que está entre los precandidatos del pacto histórico, también ha reclamado al partido Liberal definir un mecanismo para tener un candidato bien sea en alguna consulta de marzo o en la primera vuelta.

Publicidad

Siga y escuche el podcast El Consultorio: