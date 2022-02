Francia Márquez no tendría asegurada la vicepresidencia si es segunda en consulta de Pacto Histórico

El senador Gustavo Bolívar sorprendió en una entrevista al revelar su intención de que el expresidente César Gaviria y el Partido Liberal ingresen al Pacto Histórico, e incluso habló de la posibilidad de conceder la Vicepresidencia en un eventual gobierno de Petro en ese propósito. En entrevista con Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, el congresista reveló que el mismo precandidato pidió que se deje la puerta abierta a esa posibilidad.

"El 13 de marzo la realidad político electoral del país puede cambiar. Si de repente el centro quisiera entrar, ya no al Pacto Histórico , sino a primera vuelta y conformar una coalición para ganar, lo que dije es que, en mi posición personal, tenemos que dejar abierta la puerta a que también nos pidan la vicepersidencia. Es algo que puede pasar o no. No solamente ellos, también el Partido Liberal o el centro", declaró Bolívar.

"Es como tener abierta esa posibilida de sumar y no conformar una fórmula entre nosotros mismos, que es lo que estaba supuestamente pactado hoy, pero yo sé que Gustavo Petro le ha pedido, fui testigo de eso, que por lo menos dejen la puerta abierta para tener un margen de maniobra de última hora en esos cinco días que van a pasar después del 13 de marzo que es el plazo establecido por la ley para que ellos designen sus vicepresidentes", agregó.

La declaración de Bolívar implicaría que, en la práctica, Francia Márquez no sería la candidata a vicepresidenta de Petro, en caso de que obtenga la segunda votación en la consulta del Pacto Histórico.

Por su parte, el senador Iván Cepeda manifestó su respaldo a Francia Márquez y destacó sus virtudes, así como la dura carrera que ha sostenido en la defensa de sus causas.

"Que Francia Márquez haga parte del gobierno como se lo merece si obtiene una votación significativa, por el solo hecho de que es también representativa de un sector que ha dado luchas sociales muy importantes. Ella ha dsufrido atentados contra su vida por defender sus causas. Estamos por que Francia Márquez sea la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, para eso participamos en esta consulta", indicó.

"Con relación a lo dicho por Gustavo Bolívar, quiero señalar que no hay una decisión tomada en el seno del Pacto Histórico sobre alianzas de gobierno, pero es evidente que será un gobierno de coalición política. Somos conscientes de que tenemos que gobernar con fuerzas distitnas al uribismo y a la extrema derecha", complementó.

