Gustavo Bolívar deja su cargo en el DPS: "No saldré a hablar mal del presidente"

A través de un mensaje en su cuenta de X, el exsenador y saliente director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, se despidió de su cargo en medio de las tensiones entre miembros del gabinete del gobierno Petro y la salida de varios funcionarios, como la ministra de Justicia.

El mensaje señala:

"Hoy dejo mi cargo como director de Prosperidad Social. Feliz por el deber cumplido, triste por despedirme de un equipo de trabajo formidable. No saldré a hablar mal del Presidente como lo han hecho varios ministros y exfuncionarios. Lo que me pareció mal y lo que no me gustó lo dije mientras fui funcionario.

Para el Pte. Petro solo tengo agradecimiento y admiración por su tenaz lucha por sacar adelante las reformas sociales que le traerán justicia social y, por ende, paz a Colombia. En la tarde publico mi corte de cuentas.

¡A Uds. gracias!".

Trino Gustavo Bolívar. Foto: captura de pantalla

Días atrás, en una entrevista con Mañanas Blu, Bolívar había expresado que su distanciamiento con el presidente se debía a una diferencia de fondo: la apertura hacia políticos tradicionales como estrategia para ganar las elecciones de 2026.

Según señaló, el presidente sabe que para ganar "Necesita maquinaria, y teme que yo, por ética, no la acepte".

Gustavo Bolívar Foto: Blu Radio

Bolívar ha sido muy cercano al presidente desde hace años. Incluso, en el primer consejo de ministros televisado, le expresó públicamente su cariño con la famosa frase: "Yo a usted lo amo, presidente".

La decisión deja grandes interrogantes. Sin embargo, a través de un video de casi tres minutos, Bolívar ofreció un sentido mensaje de despedida a su equipo, agradeciéndoles.

"Hoy, al final de una emotiva jornada, #ProsperidadSocial despidió a @GustavoBolivar con esta memoria videográfica de algunas de sus intervenciones más significativas como Director General de la entidad", expresó la entidad en su cuenta de X.

Hoy, al final de una emotiva jornada, #ProsperidadSocial despidió a @GustavoBolivar con esta memoria video gráfica de algunas de sus intervenciones más significativas como Director General de la entidad. pic.twitter.com/MRFbdBfwu5 — Prosperidad Social (@ProsperidadCol) May 16, 2025

Tensión entre Petro y Bolívar

La tensión entre ambos líderes del progresismo creció tras el encuentro del pasado 30 de abril, cuando Bolívar formalizó su renuncia. Según relató, en dicha conversación Petro le sugirió que “para ganar en 2026 se necesita un candidato más convocante”, dejando claro que no lo considera la mejor carta para representar al movimiento.

“Él teme que, si soy elegido en una consulta interna, me niegue a pactar con sectores tradicionales. Eso le preocupa”, afirmó Bolívar.

El exsenador no ocultó sentirse relegado pese a haber sido uno de los más leales al presidente: “Es irónico que ahora me pase factura por ser de los más petristas. Yo nunca he traicionado al proyecto”, dijo en Blu Radio.