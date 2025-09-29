Gustavo Bolívar propone unión entre Corcho y Cepeda para enfrentar a Quintero en consulta del Pacto

Que haya existido acuerdo para ir a una consulta en el Pacto Histórico, por la intervención del presidente Gustavo Petro, con tres candidatos, no frenó la división en la coalición. Uno de los inconvenientes es la incertidumbre jurídica, porque, aunque hay una medida cautelar que permite a todos los partidos que quieren fusionarse en el Pacto poder inscribir candidatos, aún falta la última palabra. Otro de los varios frentes de controversia son las diferencias internas.

Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero están en campaña. Pero este último, el exalcalde de Medellín, parece ser el aspirante a vencer, aunque él cree que tiene similitudes con el propio Petro, porque considera que fue “perseguido”. Lamenta que se le cuestione porque dice que estaba “defendiendo el patrimonio público” desde la región.

“A veces se cree que la única izquierda progresista es la que está en Bogotá, yo no, yo vengo de las regiones y hay más petrismo y más progresismo en las regiones de lo que en Bogotá se cree”, aseveró el exalcalde al reivindicar su origen antioqueño, el principal enclave conservador del país.

Pese a esa defensa, Gustavo Bolívar cree que una opción real de izquierda está en peligro.



“Sí considero que la llegada de Quintero dinamitó el proceso de unidad que teníamos, porque ya estábamos de acuerdo todos los candidatos, haciendo nuestras campañas, tranquilas, con poco dinero; pero de repente aparece este montón de cosas y un personaje muy cuestionado e imputado por corrupción, además que nos llega información que está haciendo alianza por todo el país con partidos que no son del Pacto Histórico, entonces dijimos, esto se dañó”, expresó en entrevista con Blu Radio.



La respuesta de Corcho

Bolívar sugirió que Corcho debe unirse a Cepeda para evitar que, a su juicio, la coalición petrista quede representada por un aspirante que no es de izquierda. Pero esa propuesta no le suena a la exministra de Salud. Ella insiste en competir y está de acuerdo con Petro en un concepto sobre participación en campañas.

“Coincido con el presidente, a un ciudadano no se le puede vetar de participar en un proceso electoral por apertura de investigaciones e imputación de cargos. Yo no puedo alejarme, por presunción moral individual mía, del marco legal y constitucional”, enfatizó la precandidata.

Pero, además de los líos jurídicos, sobre apoyos de otros partidos, Bolívar acusa a Quintero de tener respaldo del partido de La U, particularmente de Dilian Francisca Toro; también del congresista Wadith Manzur y otros conservadores de Córdoba, al igual que del ministro del Interior, Armando Benedetti.



Niegan el apoyo

El jefe de la cartera política aprovechó para arremeter contra los candidatos sostenidos por imágenes ajenas y puso en duda el señalamiento. “Hay candidatos que nacieron y siempre han estado amamantados y han crecido gracias a Petro. Cuando llegué donde Petro no era rico ni bonito y había sido presidente del Congreso, presidente del partido de La U, 20 años senador, etc., tengo mi propio vuelo, ellos no tienen propio vuelo, entonces pasan el día llorando y fueron los que se equivocaron”, comentó, antes de afirmar que “nadie le cree a Bolívar, ¿por qué le creen ustedes?”.

Pero sí dejó abierta la posibilidad de apoyos de sectores distintos a los denominados progresistas, como ocurrió con la campaña de Petro: “El mismo presidente lo ha dicho, el gobierno nacional no depende solo de la izquierda; si fuera así, no habría proyecto ni habría gobierno”.

Al partido de La U también le consultamos por el supuesto apoyo a Quintero y nos comentaron con énfasis que jamás se han planteado esa posibilidad.

Entre tanto, el representante Manzur fue tajante en su respuesta: “Es absolutamente falso. No tengo ningún vínculo con Daniel Quintero”, y para sustentar la negativa dejó claro que va con su partido hasta el final. “Si el candidato es Fincho (Efraín Cepeda), entonces ese es mi candidato”.

Cree que el exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS) actúa en concordancia con su fracaso. “Como es la costumbre el señor Bolívar, ante su ineptitud y su incapacidad de sacar adelante sus procesos políticos, ahora viene a echarle agua sucia a otros para justificar su poca capacidad de hacer política. Fracasó como candidato y yo no soy el culpable. Él renunció a su aspiración porque sabe que lo van a derrotar y no quiere someterse a esa derrota”, comentó Manzur.



La duda

Lo que llama la atención de la advertencia de Bolívar sobre el riesgo de triunfo de Quintero es que quien ha recibido la mayoría de adhesiones de los antiguos aspirantes del Pacto ha sido Iván Cepeda, por lo que, en teoría, entre la izquierda la maquinaria estaría a su favor. Además, Quintero ha tenido fuerte rechazo en los sectores “tradicionales”; ¿habrá cambiado eso, como insinúa Bolívar?