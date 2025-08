Gustavo Bolívar sobre Miguel Uribe: "Si él regresara sería muy difícil ganarle"

El precandidato presidencial Gustavo Bolívar reconoció que el regreso de Miguel Uribe a la contienda política podría representar un reto serio para el Pacto Histórico en las elecciones de 2026.

En entrevista con Recap Blu, el exdirector del Departamento de Prosperidad Social afirmó que, debido al atentado que sufrió el senador del Centro Democrático, su figura ha ganado reconocimiento nacional, lo que lo convertiría en un contrincante de peso si decidiera volver.

"No sabemos si él regrese, pues el país entero está en incertidumbre sobre su salud, la verdad no conocemos los avances. Si él regresara sería muy difícil ganarle porque viene de ser víctima, ha alcanzado ya un reconocimiento que antes no tenía. En política juega mucho cuántas personas lo conocen", dijo el exsenador.

Senador Miguel Uribe Turbay Foto: AFP

De hecho, recordó que antes del atentado del 7 de junio, Miguel Uribe Turbay era el candidato más fuerte del Centro Democrático, pese a que no encabezaba ninguna encuesta nacional.

"Miguel Uribe, en su momento, pues incluso creo que le ganaba a María Fernanda Cabal en las encuestas, a pesar de que nunca llegó a estar punteando nunca una encuesta, ni estar en los primeros lugares, era el que más le marcaba a ellos", agregó.

Bolívar también señaló que la derecha no tiene un candidato fuerte, pues, según su concepto, solo se ha dedicado a "caricaturizar la oposición" y no potenciar a un representante de ese proyecto político.

"El gran problema que tienen (el Centro Democrático) es que no tienen candidatos creíbles porque se dedicaron a mentir, a caricaturizar la oposición y no construyeron una imagen de estadista serios que están argumentando con datos, con ideas, con programas, sino se dedican todo el tiempo a culpar al Gobierno de todo lo que ha pasado en este país en toda la vida, cuando no es así. Entonces no han podido construir una candidatura seria", opinó Bolívar.



Impacto del atentado a Miguel Uribe y condena a Álvaro Uribe

De cara a las elecciones del 2026, el exdirector del Departamento de Prosperidad Social reconoció que la derecha puede "explotar" los hechos sucedidos con Miguel Uribe y la condena contra el expresidente Álvaro Uribe e, incluso, construir un relato de persecución política que, a su juicio, no tiene sustento.

"Internacionalmente se puede pensar que en Colombia hay un dictador que manda matar a los candidatos de la oposición y encarcela a otros y es desafortunado porque en ninguna de las dos cosas tienen nada que ver el presidente Petro. En el atentado, pues todo pareciera indicar que se debe a disidencias de las Farc las investigaciones van hacia allá. Y lo del carcelazo o el llamamiento a juicio y el veredicto en contra del expresidente Uribe, si, menos tiene que ver Petro ahí. Él ni siquiera demandó a Uribe”, dijo enfáticamente.

Gustavo Bolívar Foto: Blu Radio

Finalmente, Bolívar sostuvo que se siente preparado para liderar una candidatura presidencial desde el oficialismo, y que si bien no es economista, afirmó que ha demostrado conocimiento y solidez en temas clave del país. “A mí me cabe el país en la cabeza”, concluyó, enviando un mensaje de que se siente listo para asumir el reto del 2026.