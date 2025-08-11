"Hoy Colombia sufre una pérdida irreparable": Verónica Alcocer por muerte de Miguel Uribe

“Hoy Colombia sufre una pérdida irreparable”, fueron las sentidas palabras que publicó Verónica Alcocer por la muerte del congresista Miguel Uribe Turbay a través de sus redes sociales.

Verónica Alcocer lamentó el fallecimiento de Turbay y envió un mensaje de fortaleza a la familia y amigos del senador.

“Ninguna idea, lucha o diferencia justifica la violencia. Colombia no puede seguir perdiendo a sus hijos por pensar distinto. Abrazo con el alma a su familia, a sus amigos y a quienes compartieron su camino”, escribió Verónica Alcocer en la red social X.

Asimismo, Verónica Alcocer invitó a la reconciliación a través del respeto en el país.

“Que su partida nos lleve a reconciliarnos y a construir una nación, donde el respeto por la vida y la diferencia sean el favor que nos guíe como una nación”, dijo.

Finalmente, Verónica Alcocer aseguró que solo el amor y la empatía “llevan a la sanación como país.

Condolencias Verónica Alcocer por muerte de Miguel Turbay. Cuenta de X Verónica Alcocer.

Miguel Turbay luchó por su vida dos meses tras el atentado en un parque del barrio Modelia en Bogotá.

Sin embargo, el precandidato presidencial, de 38 años, murió este lunes a las 2:00 de la madrugada, luego de presentar complicaciones

por una hemorragia en el sistema nervioso central que agravó su estado de salud.