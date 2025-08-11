Líderes políticos del Caribe lamentan muerte de Miguel Uribe Turbay

Desde el Caribe también resuenan las voces de dolor y rechazo por la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrida la madrugada de este lunes, después de dos meses luchando en una UCI tras ser víctima de un atentado.

Uno de los primeros en enviar sus condolencias fue el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, quien se pronunció a través de su cuenta en X:

"Con el corazón roto y destrozado, amanecemos con la triste noticia de la partida de Miguel Uribe, un alma brillante cuya bondad y pasión nos marcaron profundamente".

"Un abrazo solidario a su esposa, hijos y familiares. Tu legado vivirá siempre en nosotros. Descansa en paz", agregó el mandatario barranquillero.

Por esta misma vía se pronunció el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, quien pidió "que la violencia no se vuelva costumbre, que el dolor y la polarización no nos nublen nuestra sensibilidad", porque "Colombia necesita paz".

"Con gran dolor y desde el fondo de mi corazón lamento el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, toda mi solidaridad con sus familiares y amigos", expresó.

Desde Cartagena, el alcalde Dumek Turbay lamentó "profundamente el fallecimiento de Miguel".

"Pierde Colombia, pierde la democracia. Un país que asuma a su contrario como su enemigo a eliminar, es inviable. Hagamos un alto, reflexionemos. Va para todos. Condolencias y solidaridad con sus familiares, amigos y seguidores", manifestó Turbay en su cuenta en X.

Condolencias y solidaridad… — Dumek Turbay Paz (@dumek_turbay) August 11, 2025

A través de sus redes sociales también reaccionó el exgobernador de Córdoba, Orlando Benítez, quien se refirió al fallecimiento de Uribe Turbay como una "lamentable noticia para la democracia del país".

"Toda mi solidaridad con la familia de Miguel Uribe por esta irreparable pérdida. Las diferencias de posiciones no deben conllevar a más violencia, polarización ni división de Colombia".

Por su parte, el alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco, recordó a Uribe como un gran ser humano y servidor de la Nación.

"Que Dios lo reciba en su gloria y brinde consuelo a su familia, Paz en su tumba", dijo.