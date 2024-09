Juan Daniel Oviedo habló sobre las elecciones presidenciales de 2026: ¿será candidato?

Juan Daniel Oviedo, excandidato a la Alcaldía de Bogotá, reconoció este martes, en una entrevista con un canal de YouTube, que sería candidato en las elecciones presidenciales de 2026, donde se elegirá el sucesor de Gustavo Petro.

"Tenemos planeado participar, creemos que el momento de la política de 2026, sobre todo como un proyecto de centro, (se) puede ser visible en Colombia, porque el centro siempre ha sido visible por defecto, porque no es izquierda porque no es derecha, porque no es Uribe porque que no es Petro", explicó Oviedo en diálogo con 'Sin Mermelada'.

En ese mismo programa, indicó que "Colombia se merece que si la empresa cultural política dice que la mayoría de Colombia -personas mayores de 18 años (41 %)- tienen una ideología política del centro, que por fin la vean concreta".

Sin embargo, acto seguido, Oviedo, exdirector del Dane, reconoció que "esto no va a suceder en 4 años, sino que tienen que ser un proyecto a largo plazo" y que por eso, anteriormente, intentaron "pedirle personería jurídica a Con Toda por Bogotá", la cual finalmente le negaron desde el Consejo Nacional Electoral.

Publicidad

Para Oviedo, "las soluciones se construyen hablando y no creyendo que uno es el mesías". Por eso, al final de su intervención preguntado por su futuro político, planteó una "conversación colectiva de los puntos que necesita el país".

Juan Daniel Oviedo nos acaba de confirmar en @sinmermeladaco que será candidato a la presidencia.



¡¡Estamos en vivo!! ⬇️⬇️



Ver entrevista: https://t.co/KEzERonnho@JDOviedoA pic.twitter.com/JWBtj497it — Ariel Ricardo Armel (@arielarmelv) September 11, 2024