Julián López respalda reducción salarial a congresistas: "Los tiempos de Dios son perfectos"

Julián López, actual presidente de la Cámara de Representantes, se pronunció recientemente sobre la decisión del gobierno nacional de reducir el salario de los legisladores mediante la derogación de un decreto. El representante, quien está por cumplir cuatro años en su cargo el próximo 20 de julio, fue uno de los principales defensores de esta medida, calificándola como un paso necesario para conectar la rama legislativa con la ciudadanía.



El fin de la "prima" y el respaldo al Ejecutivo

Ante los cuestionamientos sobre por qué esta medida no fue aprobada de manera autónoma por el Congreso durante los últimos años, López señaló que la institución tuvo su oportunidad durante tres años y medio sin lograr resultados definitivos. Por esta razón, celebró que el presidente Gustavo Petro tomara la iniciativa vía decreto para eliminar la prima del próximo Congreso.

Según el representante, esta acción se suma a otros pilares que ha impulsado, como la disminución del receso parlamentario y la capacitación de nuevos congresistas, buscando otorgar mayor dignidad y verdad a la labor legislativa.



Respuesta a las críticas de populismo

La decisión ha sido blanco de críticas por parte de diversos sectores que la califican como una medida "populista y electorera" de cara a los comicios de marzo. Al ser consultado sobre la oportunidad de la medida, López respondió que "los tiempos de Dios son perfectos" y que, tras los fallidos intentos del Congreso por autorregularse, el decreto presidencial envía un mensaje positivo al país.

No obstante, la medida también enfrenta cuestionamientos técnicos, pues expertos sugieren que podría haber dificultades jurídicas en la forma en que se implementó.

