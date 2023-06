“La Cancillería va por un lado y el presidente Petro por otro”: investigadora Sandra Borda

¿Qué pasa con la Cancillería colombiana? ¿Cómo va la policía exterior? ¿Quién está en la Embajada de Venezuela ? Son algunas de las preguntas que varios sectores se hacen luego del escándalo del todavía embajador Armando Benedetti y, recientemente, la respuesta del Gobierno al ataque de Rusia a un restaurante en Ucrania donde se encontraban unos colombianos.

En diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, se abrió un debate sobre cómo va la política exterior del Gobierno de Gustavo Petro. Al respecto, la profesora e investigadora Sandra Borda dijo que “la línea está desconectada”, es decir, que el presidente “va para un lado” y la Cancillería para otro.

“En el pasado los cancilleres hacían una labor de coordinación entre el personal profesional de la Cancillería y la dimensión más política en la Casa de Nariño. Hoy siento que esa función de coordinación y articulación entre esos dos espacios no es tan clara y en consecuencia, por ejemplo con la guerra en Ucrania-Rusia, se siente que la Cancillería en los foros multilaterales va para un lado y el presidente en su cuenta de Twitter y sus declaraciones va para otro muy distinto”, señaló.

Cabe recordar que la Cancillería emitió un comunicado, tildado por algunos de “tardío”, en el que condenaron el ataque de ruso del que salieron ilesos el excomisionado de Paz Sergio Jaramillo, la periodista Catalina Gómez y el escritor Héctor Abad Faciolince, y manifiestan su solidaridad con los colombianos.

“Nada ha cambiado”

El profesor de Relaciones Internacionales Marcos Peckel coincidió con la profesora Borda en que “es poco lo que ha cambiado la política exterior”, pues, incluso, las relaciones con otros países siguen en “la misma tónica de antes”.

Por su parte, el exministro de Relaciones Exteriores y exembajador de Colombia en Estados Unidos, Camilo Reyes, se refirió a la situación del aún embajador Armando Benedetti, quien sigue en su cargo en Caracas hasta el 19 de julio; una decisión que sorprendió a muchos luego del escándalo de las chuzadas y denuncias que se destapó y donde se vio involucrada también Laura Sarabia, exjefe de gabinete.

“La Cancillería colombiana tiene que reaccionar rápidamente en relación con la confusa situación que percibimos todos los colombianos con el exembajador Benedetti y digo exembajador porque me parece que las circunstancias obliga a que ya no sea embajador y porte un pasaporte diplomático y no tenga esa condición; es lo que espera el país y que no se siga protegiendo”, aseveró Reyes.

Escuche el debate completo en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire: