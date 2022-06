La dura pelea por el Acuerdo de Escazú: próximo Congreso definirá su futuro

La ratificación del Acuerdo de Escazú, uno de los compromisos del actual gobierno, quedará en la lista de pendientes para el Congreso que se instalará el próximo 20 de julio. Después de una acalorada discusión, que tomó al menos tres sesiones plenarias, el saliente Senado no se puso de acuerdo.

El senador Iván Cepeda, uno de los impulsores de ese acuerdo, reclamó a la Mesa Directiva por no permitirle a la oposición establecer el orden del día para dar el segundo debate, increpando al actual presidente de la corporación, el senador conservador Juan Diego Gómez, por “vulnerar los derechos de las minorías”.

“Es un tratado que tiene como contenido asuntos de derechos humanos y por lo tanto tiene prelación en el trámite parlamentario. Si usted no quiere que se apruebe el acuerdo, dígalo de manera franca al país y que por esa razón viola los derechos de la oposición, pero no se haga el presidente respetoso de las garantías, cuando las está pisoteando”, precisó Cepeda.

Además, el congresista del Polo Democrático afirmó que Gómez se lleva “el trofeo de ser el que ha pisoteado los derechos de la oposición”, acusándolo de tener un carácter “autoritario”.

El senador Gómez Jiménez se defendió y señaló que, como la oposición decidió tramitar el asunto acudiendo a la justicia, él esperará la decisión que se pueda producir en esa instancia. “Lo que les digo yo es no le mientan al país, no tiren la piedra y escondan la mano. Si el camino que escoge la oposición para intentar una nueva fecha es una tutela y todavía no ha fallado, yo cómo me salto la tutela”, indicó.

Así las cosas y pese a que los partidos minoritarios decidieron abandonar el debate como expresión de protesta, los tres debates que tiene pendiente el proyecto de ratificación de Escazú tendrán que producirse en la siguiente legislatura, donde en todo caso se espera que haya un reacomodo de mayorías.

Este es un tratado internacional que ya ha sido firmado por varios países de América Latina y el Caribe que han acordado protocolos para la protección del Medio Ambiente, cuya ratificación ya se hundió en la legislatura pasada y está en su segundo intento.

El reclamo de Gustavo Bolívar

En medio de la discusión salió a relucir otro tema de gran controversia: la negativa de la Plenaria a elegir a Gustavo Bolívar, del Pacto Histórico, como segundo vicepresidente del Senado. En dos oportunidades el senador petrista fue derrotado por el voto en blanco, pese a una decisión del Consejo de Estado que pedía no tener en cuenta esa expresión.

“Usted (Juan Diego Gómez) es un violador de los derechos de la oposición y del Estatuto de la Oposición. Lo demuestra el hecho que llevamos un semestre sin segunda vicepresidencia porque usted se la robó. El Consejo de Estado le mandó un fallo diciéndole que el voto en blanco no tiene efectos en elección de Mesa Directiva. Todo lo que se falle va a estar viciado porque a usted se le dio la gana de robarse los derechos de la oposición”, reclamó Bolívar.

Sobre este particular, Gómez respondió que él cumplió ordenes de acuerdo con el reglamento del Congreso y que siempre dio garantías.

