“La favorabilidad mía es la misma de Gustavo Petro”: senador Luis Fernando Velasco

El senador del partido Liberal Luis Fernando Velasco anunció su adhesión al Pacto histórico, lo que generó el rechazo en algunos seguidores del partido de Gustavo Petro. Y es que, en un evento en Popayán, el congresista fue abucheado, chiflado y blanco de críticas por algunos liberales.

Lo sucedido en la capital del Cauca abrió el debate sobre si los partidos tradicionales le suman o restan al Pacto Histórico, de cara a las elecciones presidenciales del próximo año. Por esto, Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, consultó directamente al senador Velasco.

“Hay unos abucheos que no voy a negar (…) Un aplauso no me hace gran triunfador ni un abucheo me hace un derrotado. (…) Creo que ese acto no me hace daño a mí, le hace daño al intento de construir una coalición en el que participen muchos sectores”, dijo el senador.

Además, habló sobre una eventual competencia con el líder de la Colombia Humana.

“La favorabilidad mía es la misma de Gustavo Petro y la desfavorabilidad mía es casi 30 puntos menos que la de Petro. O sea, hay espacios para crecer. No voy a desconocer que él es un líder fenomenal, sabe conectarse con la gente, ha logrado canalizar una indignación. (…) Es un rival formidable que no es fácil enfrentar", añadió.

En ese sentido, agregó: "Mis actuaciones en el Congreso siempre han estado buscando acuerdos y cercanías. Creo que el Pacto Histórico es una propuesta interesante".

En cuanto al apoyo del Partido Liberal hacia él como precandidato a la Presidencia, Velasco reconoció que tiene desventaja, pues el director de la colectividad le apuesta a Alejandro Gaviria.

“El candidato de los Gaviria, Simón y César, es Alejandro Gaviria. Los Gaviria están jugados por Alejandro, cuando uno se enfrenta al director del partido pues tiene desventaja. (…) Yo no creo en el liberalismo de César Gaviria”, sentenció.

Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire: