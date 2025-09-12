"La lucha armada en Colombia la acabó Gustavo Petro": Aníbal Gaviria

En Patos al Agua de Mañanas Blu con Camila Zuluaga, estuvo el exgobernador de Antioquia Aníbal Gaviria. El precandidato presidencial ha venido enfocando su discurso en la descentralización y la autonomía regional en Colombia. Este movimiento, que Gaviria calificó de "histórico" por su magnitud, busca confrontar el centralismo.

Según aseguró, la descentralización va más allá de lo político y se requiere, además, un cambio fiscal y económico. El exgobernador subrayó la importancia de esto; sin embargo, lamentó que intentos de avanzar en este propósito, como un referéndum reciente, se haya hundido, sugiriendo que, tal vez, hubo “errores en términos de comunicarlo y en términos de pulir algo en el diseño".

Gaviria argumentó que el modelo actual de centralismo no ha logrado cubrir las brechas de desigualdad en cien años. En ese sentido, propuso un modelo donde departamentos más desarrollados "caminen más solos", mientras el Estado se enfoca en ayudar a aquellos con menos autonomía a desarrollarla.

Este enfoque se basa en la observación de que "los estados más desarrollados del mundo son o autonómicos o federales”. Por eso, criticó la ineficiencia del sistema actual, donde los alcaldes deben viajar a Bogotá "para pedir cositas" y "mendrugos" para obras locales, lo que consideró "absurdo".



Lucha armada en Colombia

"Para mí la lucha armada en Colombia se acabó. La lucha armada en Colombia y el argumento de la lucha armada la acabó Gustavo Petro, porque Gustavo Petro se alzó en armas contra el Estado porque decía que solo por las armas, y no por los votos, podía llegar al poder. Pero llegó al poder fue por los votos, por la democracia colombiana", enfatizó.

Gaviria destacó que tanto quienes votaron por el presidente Petro, como quienes no lo hicieron, respetaron el resultado electoral, lo que demostró que sí se puede “llegar por los votos". Según su visión, lo que existe hoy son "grupos criminales de todas las pelambres, grupos criminales que se maquillan de una u otra cosa".

Contra los cuales, añadió, el Estado debe actuar con firmeza y “doblegarlos”.



Elecciones hacia 2026

De cara a las elecciones de 2026, Aníbal Gaviria enfatizó la importancia de la “unidad”, a través de la selección de un único candidato, de los cuatro iniciales, mediante una encuesta programada para el 30 de noviembre, quien luego irá a una consulta el 8 de marzo.

Publicidad

Al respecto, Gaviria estableció una "línea roja": "No vamos con cualquier candidato que represente la continuidad del actual Gobierno porque no tenemos afinidad, no tenemos coincidencia con eso". Esto incluye, según respondió, descartar candidatos como Roy Barreras o los del Pacto Histórico.