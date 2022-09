¿La reforma política de Petro busca un atornillamiento del poder?

Listas cerradas, voto obligatorio y la posibilidad de que los congresistas puedan saltar a ser ministros serán algunos de los temas clave que se debatirán en el Congreso. Este hablaremos de los micos de la reforma a la política que avanza en el Congreso de la República.

Escuche a los senadores Jota Pe Hernández y Carlos Fernando Motoa, así como a la exministra Nancy Gutiérrez y Camilo Mancera, director (e) de la MOE.

Publicidad

" ¿Qué tienen que ver esos artículos con la lucha anticorrupción? , muchos tienen poco que ver, pero sí tienen que ver con una estrategia que se están jugando el Gobierno, los partidos de Gobierno y uno que otro alternativo para el futuro, que quieren secuestrar la democracia. Me parece que le están vendiendo un dulce envenenado a los colombainos con esta reforma política", declaró Hernández.

"Noto que hay un apresuramiento que busca beneficios propios. Me le acerqué a un senador que hace parte del Gobierno, le pregunté por qué se aprobaban cosas que van en contra de la democracia. Me dijo que estaban asegurando el apoyo político, que no les podía pasar lo mismo que con el senador 'Manguito' en 2018. Así tajantemente me lo dijeron, entonces, claramente lo que me estaba diciendo es que necesitan atornillarse al poder", sostuvo el congresista.

"La reforma es apresurado, no descnocemos que se debe promover una reforma contra la corrupción, pero esta fue una reforma apresurada, el Gobierno la radicó con ocho días de anticipación al debate. Una reforma constitucional debe ser ampliamente socializada, concovando a los partidos y a la ciudadanía. Se aprobó el transfuguismo y que congresistas tengan cargos públicos, ¿qué tiene que ver esto con la lucha contra la corrupción?", afirmó el congresista Motoa.

Publicidad

"Esto es absurdo, termina siendo un ciclo vicioso que garantiza eminentemente el manejo clientelista. Hoy no pude decirse que en Colombia no hay líderes técnicos que requiere el servicio publi", declaró Gutiérrez sobre la posibilidad de que congresistas sean funcionarios en el poder Ejecutivo.

“Al establecer financiación 100% pública se garantizaba que cada campaña tendría un límite más fácil de controlar y monitorear frente a los gastos”, indicó Camilo Mancera, director (e) de la MOE.