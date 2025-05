Las dos sillas vacías que quedan en el Congreso tras captura de Name y Calle

La decisión, tomada por la Corte Suprema de Justicia este miércoles 7 de mayo, se basó en una serie de pruebas que vincula a los congresistas Iván Name y Andrés Calle, y los señala de presuntamente haber recibido dinero proveniente de la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres, UNGRD , cuando ocupaban la presidencia tanto del Senado como de la Cámara de Representantes.

La figura de la silla vacía implica que los partidos políticos no podrán reemplazar las curules de los implicados, lo que representa no solo una pérdida de representación para sus colectividades, sino también una advertencia sobre la responsabilidad política de los partidos frente a actos de corrupción.

El senador Ariel Ávila, también de la Alianza Verde, fue uno de los primeros en reaccionar y solicitó de manera categórica que su partido expulse a Iván Name y a la exconsejera presidencial Sandra Ortiz , quien también ha sido mencionada en el entramado de corrupción. Además, pidió no otorgar aval a ningún familiar de los implicados en futuras elecciones, como parte de una estrategia para cortar cualquier continuidad de redes clientelistas o de poder al interior del partido.

Iván Name y Andrés Calle Foto: Captura de Pantalla / Senado

La captura de Andrés Calle y de Iván Name no solo agita el ambiente político en el Congreso, sino que también genera preocupación sobre la credibilidad de las instituciones democráticas. Ambos ocupaban cargos de gran relevancia: Name como expresidente del Senado y Calle como expresidente de la Cámara de Representantes.

Con las dos sillas vacías, el Congreso no solo pierde miembros, sino que para muchos pierde transparencia ante los ojos de la ciudadanía.