Abogado de Olmedo López sobre caso UNGRD: “No veamos esto como un tema de género”

El pasado viernes, Sandra Ortiz, exconsejera presidencial de las regiones, quien terminó salpicada en medio del escándalo de corrupción de los carrotanques en La Guajira, asistió a una diligencia en la Fiscalía y señalaba que no tenía garantías

En diálogo con Mañanas Blu, José Moreno, abogado Olmedo López, fue consultado sobre el proceso que avanza con respeto a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

Además, se le cuestionó sobre la igualad que se le da a los procesos judiciales, a hombres y mujeres.

En ese sentido, habló de la interacción entre el mundo mediático y el escenario jurídico en Colombia. Aseguró, además, que el manejo de la información por parte de los involucrados en escándalos de corrupción puede influir significativamente en la percepción pública y, a su vez, en el curso de la justicia.

"Existen tres hombres que han aceptado su responsabilidad dentro del caso de Olmedo López, lo que establece un precedente según el cual la narrativa mediática puede alterar la dinámica judicial", destacó el abogado.

A pesar del escepticismo inicial sobre las pruebas, las acusaciones se han visto respaldadas por el descubrimiento de chats y otros documentos corroborativos. El abogado hizo hincapié en la importancia de recordar que, a pesar de las implicaciones de género en el proceso, las pruebas deben ser evaluadas sin prejuicios relacionados a la condición de la mujer.

Al ser consultado sobre la precepción de que se penaliza más a las mujeres, aseguró que

"El principio de oportunidad no debe ser visto como una vía hacia la impunidad, sino como una herramienta para alcanzar una verdad material en el proceso judicial", explicó Moreno, resaltando que esta estrategia es crucial para llegar a las raíces del escándalo de corrupción que afecta no únicamente a Olmedo López, sino a altos funcionarios gubernamentales, incluidos expresidentes y congresistas.

Otros casos

A propósito del caso de las mujeres n los estrados judiciales, el pasado viernes le fue revocada la medida de aseguramiento al exsenador Ciro Ramírez, presuntamente involucrado en el escándalo de las marionetas. Según el alto tribunal, las pruebas ya fueron recaudadas en su totalidad y no hay elementos nuevos que justifiquen su permanencia en prisión.

La Corte determinó que no existía ni había motivos para sostener el fin constitucional por el cual se impuso la medida de aseguramiento y alterar la práctica probatoria de la Corte, como ya se acabó, ya no hay más práctica probatoria; no hay posibilidad de que ingrese una prueba nueva.

