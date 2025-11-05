Lizcano propone un “centro rebelde” y habla de polarización entre “herederos” de Uribe y Petro

El exministro y precandidato presidencial Mauricio Lizcano lanzó este miércoles una propuesta dirigida a los candidatos de centro, con la que busca marcar distancia de la polarización política que, según él, generan algunos sectores.

“Colombia no puede seguir atrapada entre los herederos de Uribe y Petro. Es momento de construir un centro viable, fuerte y rebelde, que pueda ganar las elecciones en 2026 y ofrecer un proyecto real de cambio y esperanza para el país”, afirmó Lizcano.

El precandidato presidencial aseguró además que el centro no puede seguir siendo “un lugar común en el que no hay debates, posiciones o propuestas”, y enfatizó que debe asumir un papel de liderazgo en la política colombiana.

Lizcano explicó que su iniciativa busca “consolidar una alternativa política moderna, ciudadana y decidida, capaz de liderar el rumbo de Colombia desde el equilibrio, la sensatez y la acción”.



Actualmente, el exministro TIC durante el Gobierno Petro se encuentra recolectando firmas para inscribirse oficialmente como candidato a la Presidencia en las elecciones de 2026.