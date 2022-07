"Lo único bueno que hizo fue pavimentar el camino para la oposición": Julián Gallo a Iván Duque

El senador Julián Gallo, del Partido Comunes, fue el encargado de dar el discurso de la oposición en la instalación de un nuevo Congreso de la República luego de varias horas por fallas técnicas tras el paso de Iván Duque. Además, manifestó que el saliente mandatario le hizo el camino a la oposición para que actualmente llegue al poder.

"Lo único bueno que hizo durante estos cuatro años, presidente Duque, fue pavimentar el camino por el cual la oposición transitó a convertirse en Gobierno. Chao, Duque", dijo Gallo.

El congresista criticó la posición del Gobierno de Duque por la falta de garantías para la implementación del acuerdo de paz, la protección de los líderes de Derechos Humanos y la falta de la implementación de una reforma rural.

"Su política pública, denominada paz con legalidad, fue una falacia (...) Se dedicó durante los cuatro años de Gobierno a estigmatizar a los firmantes del acuerdo de paz, al partido (Comunes), a la dirección del partido que surgió. Hoy, eso significa 336 tumbas de firmantes, porque usted fue inferior a la obligación de ser el presidente de todos", aseveró Gallo.

Asimismo, recalcó que no se le dio importancia a los campesinos al no reconocerlos como "sujeto de mayor protección", no se cumplió con la titulación de tierras pactadas en el acuerdo de paz y tampoco con la creación de las vías terciarias en los territorios alejados.

Llamado al gobierno de Gustavo Petro

El senador enfatizó que se debe crear lo más pronto posible una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para proteger la vida para los firmantes del acuerdo de paz, líderes sociales y líderes de Derechos Humanos.

"Que no vuelva a morir en Colombia nadie por ser defensor de los Derechos Humanos, del ambiente, por tener otras preferencias sexuales. La vida debe ser prioridad", añadió.

Asimismo, pidió que se trabaje por una reforma política y otra rural para el beneficio de todos los actores del agro en Colombia.