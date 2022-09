Madre de falso positivo denuncia que le pidieron plata en Pacto Histórico tras quemarse al Congreso

Jacqueline Castillo es integrante de Mafapo (Madres de Falsos Positivos en Colombia) desde hace 14 años. En las pasadas elecciones al Senado de la República, intentó ingresar con el Pacto Histórico, pero debido a la posición que le dejaron dentro de la lista, decidió salirse porque sabía que no le iba alcanzar para ocupar un puesto en el Congreso.

En conversación con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, Jacqueline explicó cómo entro a participar por una curul con el Pacto Histórico y cómo después le cobraron dinero por haber estado dentro de la lista por un tiempo.

“Inicialmente yo hice la solicitud para participar en la lista, me contactó directamente el Movimiento MAIS. Después de muchos tropiezos, finalmente me llamaron en diciembre de 2021 a decirme que fui aceptada y que tenía que salir corriendo a una notaría a registrar mi firma y huella, lo cual era imposible porque no me encontraba cerca a una. Primero me pareció una falta de respeto porque tenía el puesto 83 al Senado, el cual no me iba a servir para nada. Lo que hice fue renunciar y, finalmente, me contactaron porque como había estado en la lista del Pacto Histórico durante 13 días, eso implicaba gastos y aportes a la campaña política”, explicó.

Según Castillo, cuando fue aceptada en la lista del Senado del Pacto Histórico, la agregaron a un grupo de WhatsApp donde había varios movimientos políticos, pero nunca supo quién realmente los convocó.

“Estuve por un par de días en un grupo de WhatsApp donde había varios movimientos, pero no tengo idea de quién organizaba eso. A mí me contactó el Movimiento MAIS, a ellos les pedí el aval, pero nunca supe quien convocó a los otros participantes”, agregó.

Además, Jacqueline aclaró que cuando la contactaron, jamás le explicaron que tenía que aportar económicamente a la campaña, solamente se lo notificaron tiempo después de su retiro.

“Nunca supe que participar tenía un costo. Tenía una ilusión de participar porque senadores del Pacto como Gustavo Bolívar nos dieron su apoyo, pero después de todo lo que pasó queda claro que la rosca es la que vale dentro de la política”, dijo.

Asimismo, Castillo argumentó que, cuando le cobraron el dinero, le estaba pidiendo un millón de pesos, pero su abogado logró llegar a un acuerdo con los representantes del Pacto Histórico, porque el tiempo que estuvo en la lista para el Senado fue muy poco.

“Me cobraron 10.000 pesos por la campaña para poder cerrar los documentos que se habían registrado, aunque antes me estaban cobrando un millón de pesos. La realidad es que cuando los políticos llegan allá, se olvidan de uno. No diré nombres porque todavía guardo las esperanzas para seguir con la lucha que hemos adelantado. Pero, por ejemplo, con Gustavo Bolívar tengo las esperanzas de poder volver a hablar, como cuando se me acercó en campaña, para poder así poder hacer parte de la política y trabajar por el bien de la comunidad”, aseveró.

Por último, Jacqueline Castillo manifestó que es triste que personajes como el senador Alex Flórez sí hayan pasado en la lista del Pacto Histórico, ya que otras personas pudieron aprovechar mejor esa curul.

“Lo que quería hacer con el apoyo al Pacto Histórico era ayudar al cambio que se han propuesto, pero lamentablemente después de ver actos como los del senador Alex Flórez da tristeza, porque esa oportunidad la pudo aprovechar alguien más”, dijo.

