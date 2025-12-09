Mauricio Gómez Amín advirtió que el Gobierno "tiene listo el decreto de emergencia económica”

El senador liberal Mauricio Gómez Amín, integrante de la Comisión Tercera, habló en Mañanas Blu y aseguró que el Gobierno estaría apostando a que se venzan los plazos para justificar una emergencia económica. Su frase fue contundente: “Tienen listo el decreto de emergencia económica”.

El señalamiento llega en una mañana marcada por la ausencia de quórum. La sesión estaba citada para las 9:00 a. m., pero no arrancó. Mientras algunos congresistas hablaban de retrasos por los trámites de inscripción en la Registraduría, Gómez Amín sostuvo que no se trata de demoras accidentales, sino de una estrategia para evitar que el proyecto sea votado.



Gobierno y Congreso: un pulso por los tiempos de la reforma tributaria

Durante la entrevista, el senador explicó que ya dos de las cuatro comisiones conjuntas votaron el archivo del proyecto la semana pasada. Aun así, insistió, desde el Ministerio de Hacienda y la presidencia de las comisiones se estaría intentando reabrir una discusión que, en su criterio, ya está cerrada.

Para Gómez Amín, el panorama es claro: si la ponencia mayoritaria del Gobierno no se vota hoy, los tiempos no alcanzan para llevar el proyecto a plenarias. Eso, dijo, abriría la puerta para que el Ejecutivo alegue un vacío fiscal y decrete una emergencia económica para aprobar por fuera del Congreso el mismo monto de 16 billones de pesos que busca recaudar.

El senador afirmó que el Gobierno estaría dejando correr el reloj con intención. “Ellos están jugando a que se venzan los plazos”, advirtió, señalando que la falta de quórum no es espontánea, sino parte de una estrategia para que la reforma se caiga por procedimiento y quede lista la justificación de una salida extraordinaria.

Senador liberal Mauricio Gómez Amín. Foto: Senado de la República

¿Tiene futuro una emergencia económica en la Corte Constitucional?

Gómez Amín fue enfático en que, aunque el Gobierno tendría listo el decreto, no ve viable que la Corte Constitucional avale una medida de este tipo. Recordó que las últimas emergencias económicas fueron tumbadas y que el propio Gobierno ha insistido en que la economía está creciendo.

“No creo que tenga futuro en la Corte”, dijo. Aun así, sostuvo que el Ejecutivo estaría dispuesto a usar el mes de facultades que le da la Constitución para “hacer y deshacer” mientras enfrenta un Congreso que no acompaña el proyecto.



Mauticio Gómez Amín amenazó al partido Liberal

La conversación también tocó el costo político que enfrenta Gómez Amín dentro de su partido, luego de anunciar su apoyo a Abelardo de la Espriella sin consultarlo con las directivas del liberalismo. El senador reconoció que fue una decisión personal y que, si debe renunciar para mantener su postura, está dispuesto a hacerlo.

“Este no es momento de cálculos políticos, es momento de ponerse la camiseta por el país”, afirmó.

Mientras avanza la semana, el ambiente en el Congreso sigue siendo incierto. Si la tributaria no se vota, el escenario al que le teme el senador quedaría servido: una reforma hundida por tiempo y un decreto extraordinario esperando el último día del calendario legislativo. El Gobierno, por ahora, guarda silencio sobre si esa ruta existe o no, pero el reloj continúa corriendo.