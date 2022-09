”Me gusta que la gente gane bien, pero en el Estado soy tacaña con esa plata”: Paloma Valencia

El debate para aprobar la reducción del salario de los congresistas vía impuesto avanza en las comisiones del Congreso , iniciativa que está “blindada” jurídicamente, según explicó en Mañanas Blu la senadora Paloma Valencia, quien impulsa este proyecto de ley. Justamente, aclaró que “no se está bajando el salario, sino poniendo un impuesto”.

“Ya hay un consenso muy amplio que nos va a permitir avanzar en eso. La primera medida que vamos a tomar es un impuesto del 20 %, que significará la reducción del salario en 20 % a todos los congresistas y, como quedó aprobado, para los altos funcionarios del Estado”, detalló.

Así, no habría “problemas de retroactividad”, según recalcó la senadora del Centro Democrático. En ese sentido señaló que, de aprobarse, enviaría un mensaje a la ciudadanía de gasto público o austeridad política y de que “el Estado no se está gastando la plata entre los poderosos”.

“A mí me gusta que la gente gane bien, pero en el Estado soy tacaña con esa plata, quiero esa plata en los bienes públicos. Me parece que esas señales con importantes, señales de austeridad que la gente quiere ver, que el Estado no se está gastando la plata entre los poderosos sino que la está invirtiendo entre los colombianos que lo necesitan”.

Valencia mencionó que los congresistas terminarían ganando alrededor de 27 o 28 millones de pesos si se aplica el impuesto: “De ahí vienen las reducciones”. Recordó, además, que esta sobre “sobre tasa está diseñada para los congresistas o altos funcionarios”.

Esto, según dijo, es “es similar al impuesto solidario” del gobierno Duque a los salarios del Estado, el cual tumbó la Corte al considerar que “no podía haber diferenciación entre el sector privado y público”.

“Bajar el sueldo de los congresistas no mejora la policía, no cambia a los congresistas, pero sí da un gesto o símbolo de que el Congreso es consciente de la necesidad de austeridad estatal y de que los congresistas ganen una cifra más acorde a las realidades económicas de la gran mayoría de colombianos”, aseveró.