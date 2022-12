Me molestó que Uribe enviara delegado a hablar con ELN: Miguel Ceballos explica motivo de renuncia

El saliente comisionado de Paz, Miguel Ceballos, quien renunció el fin de semana a su cargo, explicó en BLU Radio los motivos de su renuncia, sorpresiva para muchos.

Según el funcionario, que continuará al frente de las negociaciones del paro nacional, su renuncia al cargo se trató de un acuerdo mutuo con el presidente Iván Duque.

“El 22 de diciembre pasado le dije al presidente Duque que me retiraría del Gobierno y empezamos a trabajar en la construcción de ese retiro. En cinco meses tomé la decisión de formalizar esa renuncia. Presenté mi renuncia el 3 de mayo para dejar mi cargo el 25. Ese fue un acuerdo, no solamente como un funcionario público, sino como dos amigos”, añadió.

Sobre sus diferencias con el expresidente Álvaro Uribe, Ceballos, explicó que estas se deben a los acercamientos, que hizo por su cuenta el exsenador con el ELN.

“Cuando se da una primera visita de una persona enviada por el presidente Uribe a La Habana para hablar con el ELN, yo no estuve enterado. En ese momento me molesté mucho y le dije al presidente Duque que no podía seguir en el Gobierno. El presidente me dijo que tenía que contarle al país y lo hice”, añadió.

El saliente comisionado de Paz manifestó que, en ese momento, no renunció porque consideró que había sido transparente con el país y decidió continuar trabajando al lado de Duque.

Finalmente, sobre su futuro, Ceballos manifestó que está en un gran discernimiento para buscar la mejor manera para servirle a Colombia, en referencia a las voces que indican que sería candidato presidencial en 2022.

Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU: