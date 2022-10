Me tiene sin cuidado si Petro dijo o no que yo tenía vínculos con Farc: Piedad Córdoba

La exsenadora Piedad Córdoba aseguró en Mañanas BLU que la tiene sin cuidado si Gustavo Petro dijo o no que ella tenía vínculos con las Farc. Esto, luego de la columna del periodista Daniel Coronell que menciona cables de la embajada de Estados Unidos sobre una conversación del excandidato presidencial y hoy senador con dos diplomáticos norteamericanos.

“A decir verdad a mí no me interesa, francamente, creo que en otros espacios y otros momentos he hablado, él hizo afirmaciones en su campaña de que no quería que yo lo apoyara, cosa que yo no iba a hacer, porque yo tenía muy mala imagen por el tema de las Farc y le podía restar foto. O sea, si lo dijo o no lo dijo, eso me tiene sin cuidado”, afirmó Córdoba.

Durante la entrevista, Piedad Córdoba se abstuvo de opinar sobre las condiciones humanas de Petro. “Paso”, dijo la excongresista liberal.

“Paso, creo que es suficiente con lo que él crea de mí”, agregó.

La exsenadora, no obstante, confirmó que sí hubo rumores sobre Petro y su cercanía con la embajada estadounidense.

“Lo admiré porque era brillante, un senador importante, un senador que le aportaba al país, pero con el transcurso del tiempo, que se decían muchas cosas de su cercanía con la embajada americana, cosas que algunos creerán que es muy positiva, otros creerán que no, otros creemos que uno no tiene por ir a presentar cartas credenciales a ninguna embajada, así sean las más amigas de uno”, aseveró Córdoba.

“Yo no veo qué tenga uno que estar haciendo todo el tiempo en la embajada americana, lambiendo allá”, agregó.

Escuche esta entrevista:

