Mi mea culpa es no haber reconocido ese desequilibrio que hay en las víctimas del país: Carlos Galán

El concejal de Bogotá Carlos Fernando Galán, quien sorprendió este jueves con un video publicado en sus redes sociales donde propuso un mea culpa para reconocer las fallas en el sector político, habló en Voz Populi sobre esta iniciativa y explicó por qué lo hizo.

“Yo venía procesando esta reflexión desde hace un tiempo, primero porque siento que en el país estamos viviendo una situación crítica y no solo ahora por cuenta de la pandemia. En pobreza, antes de la pandemia, ya había 19 millones de pobres y la desigualdad se ha mantenido e, incluso, ha aumentado”, dijo.

Galán, además, contó que su mea culpa es por no haber reconocido antes la desigualdad que hay en Colombia sobre las víctimas, de las cuales él hace parte, según expresó, cuando perdió a su padre, Luis Carlos Galán, cuando tenía 12 años.

“Mi mea culpa tiene que ver con lo siguiente: yo soy un delfín, un privilegiado, y de cierta forma he luchado contra ese imaginario. Tengo que dejar de luchar, porque evidentemente soy una víctima, pero a la que el Estado y la sociedad le ha dado mucho más que a la inmensa mayoría de este país”.

“Tuve la oportunidad de estudiar en el exterior, de formarme, he accedido a un trabajo en el sector público y en parte, hay que decirlo, por ser el hijo de Luis Carlos Galán, negar eso es un error. La inmensa mayoría no tiene eso (…) Mi mea culpa es no haber reconocido ese desequilibrio que hay en las víctimas en el país”, recalcó.

El concejal también afirmó que, aunque no ha hecho “nada indebido”, debe reconocer que hace parte de un sistema del Estado y la sociedad de desigualdad.

“No he hecho nada indebido, pero tengo que reconocer que hago parte de un sistema donde a algunos el Estado y la sociedad los trata mejor que a otros y, si no lo reconozco, no voy a ser capaz de plantear fórmulas para cambiarlo”, puntualizó.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: