Con un mea culpa, Carlos Fernando Galán le propuso un reto a la clase política

El concejal de Bogotá Carlos Fernando Galán sorprendió en redes sociales con un video en el que propuso un mea culpa a la clase política colombiana, con el fin de que se reconozcan errores y se produzcan cambios reales en la sociedad.

“El llamado que se nos hace a gritos a la clase política es ‘agachen la cabeza, reconozcan que han fallado’. La invitación es arrancar desde un reconocimiento”, sostuvo el político.

Publicidad

“Llevo toda la vida luchando contra la crítica que me hacen de que soy un privilegiado, que soy un delfín. He hecho una reflexión a la luz de lo que ha pasado en el país en el último año y la crisis de representatividad”

“Soy una víctima, como millones de colombianos, pero soy una víctima que ha tenido, por cuenta de ser víctima, la apertura de puertas. Negar eso es un error y me he equivocado al luchar con ese imaginario de privilegiado. No debo luchar contra eso, porque es parte claramente de ese sistema desequilibrado”, indicó.

“Por cuenta de ser víctima he tenido la posibilidad de estudiar, de vivir en el exterior, de estudiar. El primer paso es reconocer ese desequilibrio”, añadió.

De acuerdo con el cabildante, su condición de víctima, al contrario que la mayoría de personas con esa condición en Colombia, lo ha beneficiado y le ha permitido trabajar en el sector público.

Publicidad

“¿Qué más puede uno dar? Uno de los símbolos más complejos de los privilegios de la clase político es por ejemplo que los concejales y congresistas tienen unas cosas que se les dan para cuidarlos o hacer su trabajo, pero que generan rechazo porque ganan bien”, sostuvo.

“A mí se me ocurre renunciar a ese carro que me dan como concejal. No debo tenerlo. Tengo un ingreso suficiente y con mis recursos debo pagarme mi carro”, complementó.

Publicidad

Escuche al concejal Carlos Fernando Galán en Mañanas BLU: