Miguel Uribe Londoño volvería a ser candidato presidencial

Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay, está contemplando la posibilidad de volver a la campaña presidencial. En este momento está evaluando la idea y la decisión final se conocerá a finales de enero o comienzos de febrero.

Es importante recordar que Uribe Londoño hizo parte del grupo de precandidatos del Centro Democrático; sin embargo, fue expulsado de ese proceso tras una versión del abogado Abelardo de la Espriella, según la cual Uribe Londoño le habría manifestado su intención de renunciar a su aspiración presidencial y unirse a la de De la Espriella.

Miguel Uribe Londoño, papá del senador fallecido Miguel Uribe Turbay, será el nuevo precandidato presidencial del Centro Democrático. Foto: AFP

En el momento en que fue expulsado de ese proceso, Uribe Londoño renunció a la militancia; sin embargo, el Partido Demócrata Colombiano le ofreció avalar su candidatura a la presidencia y esa sería la opción por la que Uribe Londoño continuaría con su intención de llegar a la presidencia.

“Reconociendo en su liderazgo la continuidad de las banderas de vida, libertad e institucionalidad que honró su hijo. Desde esa coincidencia, lo invitamos a continuar su camino presidencial de la mano de un proyecto que cree en unir”, señaló el partido.



En las últimas horas, Uribe Londoño se refirió a las investigaciones por el homicidio de su hijo, Miguel Uribe Turbay, y mencionó el tema de la campaña.

Foto: Miguel Uribe Turbay

“La noticia de hoy en la que la Fiscalía le imputará cargos al director de la UNP, el exguerrillero del M-19, Augusto Rodríguez, evidencia lo que he venido repitiendo desde el atentado y muerte de mi hijo Miguel. La UNP no atendió las más de 20 solicitudes para que le dieran la protección necesaria. A mi hijo lo dejaron desprotegido y aunque nada remedia el enorme daño causado a la familia y a Colombia, lo que sí me queda claro es que debo seguir por la lucha de su legado y continuaré en la contienda política del país con mayor determinación”, dijo Uribe Londoño.