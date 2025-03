Mintrabajo por hundimiento de reforma laboral: "Estas reforman evitan estallidos sociales"

Durante las marchas que se desarrollaron en diferentes ciudades del país en el día cívico decretado por el presidente Gustavo Petro, se confirmó el hundimiento de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado de la República.

Ante esto, el Gobierno nacional confía en que sus proyectos bandera puedan tener el respaldo en las urnas a través de la consulta popular. Por eso, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, manifestó en entrevista con Recap Blu que estas reformas evitarán estallidos sociales en el país.

"Yo quiero evitar estallidos sociales. Estas reformas evitan estallidos sociales, pero la dinámica de la movilización no me compete a mí, yo estoy en el Gobierno, no soy dirigente sindical, social ni popular", dijo mintrabajo.

También manifestó que está "tranquilo" por los resultados que se puedan dar en la consulta popular.

"En democracia la incertidumbre es pan de cada día, pero también podemos ganar o no. A mí no me preocupa eso ni al presidente tampoco. Las movilizaciones de hoy son un indicador de que la gente no se va a dejar imponer una decisión caprichosa de ocho senadores de la República. Tranquilos, frescos", agregó.

Además, calificó de "falacia" el estudio que presentó el Banco de la República que afirma que esta reforma laboral acabaría con más puestos de empleos formales en el país. De hecho, señaló que esta iniciativa no afectaría las finanzas públicas de la nación porque "no afecta el empleo público".

"El supuesto estudio del Banco de la República es falaz, es sobre supuestos que tienen todos los cuestionamientos técnicos del mundo. El (estudio) de nosotros, el del observatorio de mercado laboral, nos indica que generamos 91.000 empleos anuales con esta reforma laboral", añadió.



Salida de Guevara del Ministerio de Hacienda

Minutos antes de confirmarse la renuncia de Diego Guevara como ministro de Hacienda, Sanguino dijo que el entonces rumor de la salida de minhacienda "no tenía nada que ver" con el concepto de impacto fiscal.

"No sé, no lo he escuchado, no tengo ni idea. No hay impacto fiscal, es una falsedad para hundir una reforma que el país necesita", dijo.

Vale recordar que Guevara confirmó que, tras una conversación con el presidente Gustavo Petro, le presentó su renuncia al cargo, la cual fue aceptada.

Ahora el Gobierno espera expedir nueve decretos reglamentarios y realizar la consulta popular.