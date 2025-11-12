En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Linchamiento en Bogotá
Armando Benedetti
Taxista ebrio
Portaaviones de EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / “No descarto ser candidata presidencial; pero no estoy recogiendo firmas”: Marta Lucía Ramírez

“No descarto ser candidata presidencial; pero no estoy recogiendo firmas”: Marta Lucía Ramírez

Según dijo, durante los últimos diez meses ha sostenido encuentros con distintos sectores sociales y políticos, enfocados en un mismo propósito: la unidad.

Publicidad

Publicidad

Publicidad