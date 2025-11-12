“No descarto ser candidata presidencial; pero no estoy recogiendo firmas”: Marta Lucía Ramírez

La exvicepresidenta de Colombia Marta Lucía Ramírez, dejó abierta la posibilidad de volver a aspirar a la Presidencia de la República. En diálogo con Recap Blu de Blu Radio, aseguró que, aunque no está en campaña ni recogiendo firmas, no descarta postularse “más adelante” si se consolida una propuesta de unidad nacional.

“He venido reuniéndome varios meses con varias personas. No estoy recogiendo firmas, pero no descarto ser una candidata presidencial fuerte más adelante”, afirmó Ramírez, quien lideró la Vicepresidencia durante el gobierno de Iván Duque.

La exfuncionaria explicó que su reciente encuentro con distintos sectores políticos hace parte de un proceso más amplio de diálogo para construir consensos. “Estoy desde hace años en el compromiso de servir a Colombia. Llevo varios meses en reuniones, unos precandidatos, otros no, para plantearles la necesidad de encontrar líderes”, expresó.

Ramírez insistió en que el objetivo de estas conversaciones no es promover una figura individual, sino trabajar por la reconciliación nacional. “Necesitamos mandar un mensaje de que por encima de todo está Colombia y no podemos seguir con esta cantidad de peleas y descalificaciones todos los días. Hay que unir al país, no solo a los políticos, también a empresarios, regiones y academia”, señaló.



Según dijo, durante los últimos diez meses ha sostenido encuentros con distintos sectores sociales y políticos, enfocados en un mismo propósito: la unidad. “El país necesita unidad, pasando por encima de cualquier aspiración personal, para poder servirle a Colombia. Hay que lograr que todo el mundo se desprenda de sus ambiciones para no dividir más al país”, sostuvo.

Finalmente, Marta Lucía Ramírez planteó que todos estos esfuerzos deberían desembocar en una consulta única que permita consolidar una candidatura sólida. “Todo esto tiene que converger en una sola consulta para que haya una candidatura fuerte que pueda liderar la reconstrucción de Colombia. La convocatoria de los expresidentes es generosa”, concluyó.