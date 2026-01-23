"No es fácil, pero esperamos recorrer 32 departamentos en bicicleta": esposa de Aníbal Gaviria

En el marco de la sección "Patos al agua", Claudia Márquez, esposa del precandidato presidencial Aníbal Gaviria, habló en Mañanas Blu con Camila Zuluaga sobre su rol en la campaña de su esposo y la iniciativa que lanzaron sobre recorrer 32 departamentos del país en bicicleta.

Márquez, quien es administradora de negocios y madre de cuatro hijos, compartió una visión íntima de lo que implica acompañar a un aspirante a la Casa de Nariño. A diferencia de otras parejas de candidatos que mantienen un perfil alto en redes sociales como TikTok, Márquez ha optado por un trabajo estratégico desde la retaguardia.

"Mi rol dentro de la campaña es toda la parte de comunicaciones y diseño de todas las piezas. Además, yo voy a todas las correrías que se hacen con Aníbal y estoy con él todo el tiempo. Logísticamente todo es bastante complicado porque es un rol más que se asume aquí dentro de la casa, porque no solamente ya son los hijos, el colegio, las universidades, el mercado, sino que también debo estar pendiente de las cosas de la campaña", contó Márquez.

A su vez, habló sobre una de las novedades más llamativas de la campaña de Gaviria y es su intención de recorrer los 32 departamentos de Colombia, gran parte de ellos en bicicleta.



"No es muy fácil, pero esperamos recorrer los 32 departamentos en bicicleta, Obviamente no todos en bicicleta porque hay unos a los que no se puede acceder vía bicicleta. Estoy muy emocionada por esto porque, por lo menos, dentro de la campaña a veces es muy difícil hacer ejercicio y esto nos va a obligar, sí o sí, a hacer ejercicio'", indicó la esposa del precandidato presidencial Aníbal Gaviria.

Durante la entrevista, Claudia Márquez también reveló datos personales de Gaviria, a quien describió como un hombre coherente y firme, aunque admitió, con humor, que es "muy terco" y que suele extenderse demasiado en sus discursos.

Hay que recordar que la familia ha superado episodios dolorosos, como el asesinato de Guillermo Gaviria, y procesos jurídicos durante la pandemia, momentos que, según Márquez, sirvieron para fortalecer su unión y entender mejor las dificultades que atraviesan las familias colombianas.

