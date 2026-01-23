En vivo
Política  / "No es fácil, pero esperamos recorrer 32 departamentos en bicicleta": esposa de Aníbal Gaviria

"No es fácil, pero esperamos recorrer 32 departamentos en bicicleta": esposa de Aníbal Gaviria

Claudia Márquez, administradora de negocios y madre de cuatro hijos, compartió una visión íntima de lo que implica acompañar a un aspirante a la Casa de Nariño.

