Mancuso estuvo en Casa de Nariño recibiendo la oficialización de su rol como gestor de paz

El exjefe paramilitar estuvo este miércoles en la noche en Casa de Nariño recibiendo la oficialización de su rol como gestor de paz, el exjefe paramilitar publicó una foto en la que aparece junto a la directora del Dapre, Angie Rodríguez.

“Oficializamos mi aceptación de la gestoría de paz en la casa de Nariño con la doctora Angie Rodríguez De nuevo renovando nuestro compromiso inquebrantable con la paz. A ella y al señor presidente Gustavo Petro les digo: estamos listos para la recta final de la paz total”, dijo Mancuso.

Es importante recordar que Salvatore Mancuso y otros 15 exjefes paramilitares fueron designados como gestores de paz por parte del Gobierno del presidente Petro.

En la foto con la directora del Dapre Mancuso sale al lado de la paloma de la paz que hay en Casa de Nariño.



Mancuso y Angie Rodríguez. Foto: Suinistrada

Petro ha dicho que la designación de los gestores de paz se da porque él considera que el proceso que se hizo durante el Gobierno Uribe con las Autodefensas no culminó, pues asegura que aun las víctimas no conocen toda la verdad.

Además, los exjefes paramilitares han dicho que todavía no han tenido un cierre jurídico en su proceso.