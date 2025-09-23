Mancuso seguirá libre pese a una nueva medida de aseguramiento por más de 400 crímenes

Este martes, 23 de septiembre, el magistrado Carlos Andrés Pérez Alarcón, de la Sala Penal de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dio una nueva medida de aseguramiento en contra Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar y actual gestor de paz del Gobierno nacional.

El magistrado solicitó medida de aseguramiento en su contra dentro de un proceso en el que se le señala como responsable de 436 crímenes cometidos en los departamentos de Magdalena y Cesar entre 1998 y 2006, durante su liderazgo en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).



¿Por qué Mancuso seguirá libre?

Pese a que el magistrado indicó que ‘El Mono Mancuso’ tiene una imputación vigente por el delito de lavado de activos, lo que sería motivo suficiente para que no recobrara su libertad, en el caso del hoy como gestor de paz, un amparo especial de la Corte Constitucional, deja al magistrado Pérez Alarcón impedido para enviarlo a una cárcel.

“Este postulado fue beneficiado por la Corte Constitucional con un amparo especial que hoy debe respetarse. Es la sentencia de SEV 4 29/2023. No obstante, tener una imputación vigente por lado de activos, la Corte aplicó en su caso con efectos interpartes la excepción de inconstitucionalidad sobre un fragmento del artículo 2.2.5.1.2.4.1. Esta sala, como ya lo ha dicho en múltiples oportunidades, debe atarse a lo resuelto por la Corte Constitucional y advertir que a pesar de la imputación por la de activos, no se puede afectar la libertad de Salvador Mancuso”, puntualizó el magistrado.

Salvatore Mancuso Foto: Presidencia

El amparo especial con el que cuenta Mancuso tiene que ver con medidas tomadas por la Corte Constitucional a partir de una acción de tutela que instauró el exjefe paramilitar al considerar que las negativas de liberación vulneraron sus derechos fundamentales a la libertad, a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.



Vale recordar que el exjefe paramilitar fue designado gestor de paz por el Gobierno en 2024, con el compromiso de aportar verdad, reparación a las víctimas y garantías de no repetición. Sin embargo, su situación jurídica continúa bajo examen en distintos tribunales.

En la audiencia también se profirió medida no privativa de la libertad para otros 18 postulados de justicia y paz, quienes no podrán salir del país, acercarse a los municipios donde cometieron los delitos y mucho menos a sus víctimas, entre otros.