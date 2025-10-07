“Fuerza de las Regiones está abierta a invitar a otros candidatos a la consulta”: Aníbal Gaviria

Aníbal Gaviria, exgobernador de Antioquia y precandidato presidencial por el movimiento Fuerza de las Regiones, habló con Néstor Morales en Mañanas Blu sobre el futuro de la coalición que busca consolidar a un candidato único de cara a las elecciones del próximo año.

El grupo, que reúne a exmandatarios regionales, ha extendido una invitación a otros precandidatos para unirse a un proyecto político que, según Gaviria, representa una alternativa de centro, alejada de los extremos políticos.

Gaviria confirmó que la respuesta a la invitación fue muy positiva. Los precandidatos Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, Felipe Córdoba y Daniel Palacios han respondido afirmativamente, y el exgobernador lo ve con optimismo.

“Seis destinatarios, uno podría decir que hay cuatro y medio que contestaron en forma positiva”, aseguró, refiriéndose a los precandidatos invitados a la coalición.



Lo que vamos a hacer próximamente es hacer una reunión ya personal con ellos para que vayamos avanzando en ese proceso de unidad Añadió.

El objetivo principal es encontrar un candidato que unifique al país y se aleje de la polarización política. Gaviria destacó que la Fuerza de las Regiones ya tiene un camino definido para elegir a su propio candidato. Los cuatro miembros actuales (Aníbal Gaviria, Héctor Olimpo Espinosa, Juan Guillermo Zuluaga y Juan Carlos Cárdenas) se someterán a una encuesta entre el 15 y el 30 de noviembre. El que obtenga el mayor respaldo popular y la mayor intención de voto será el candidato único de la coalición.

La propuesta de Fuerza de las Regiones a los otros precandidatos es que realicen un ejercicio similar para seleccionar a un candidato entre ellos. El plan es que, si logran unificarse, ambos grupos se enfrenten en una consulta el 8 de marzo.

Publicidad

De esta competencia, "saldrá una candidatura todavía más fortalecida", según Gaviria, quien enfatizó que las puertas están abiertas para sumar más precandidatos.

Sobre qué tienen en común los miembros de esta coalición, Gaviria fue enfático en señalar que todos buscan una alternativa a los extremos políticos.

"Nosotros no estamos en los extremos, en las divisiones de la extrema derecha y de la extrema izquierda", afirmó. También mencionó que tienen el propósito común de "transformar la realidad que hoy Colombia tiene" y que no tienen ninguna similitud con los proyectos políticos que proponen un continuismo del actual Gobierno.

Cuando se le preguntó por nombres concretos, el exgobernador fue cauto y explicó que debe tomar las decisiones en grupo. Sin embargo, ofreció su opinión personal al ser cuestionado por un periodista.

Publicidad

“Yo considero que extrema derecha es, por ejemplo, Abelardo de la Espriella, y considero que extrema izquierda es, por ejemplo, Daniel Quintero”, sostuvo Gaviria. También respondió que no considera a Vicky Dávila como una candidata de extrema derecha.

Abelardo de la Espriella Foto: Facebook Abelardo de la Espriella

Gaviria reiteró que el proceso de unidad debe ser gradual. "Esto no se hizo en seco", aseguró, señalando que ya se habían tenido conversaciones con algunos de los precandidatos invitados. "Creo que el proceso de unidad se va haciendo por pasos", dijo.

Respecto al precandidato Maurice Armitage, quien no aceptó la invitación de la coalición, Aníbal Gaviria expresó su total respeto por la decisión, aunque lamentó que no se sumara al proyecto. "Me parece que la unidad se construye con la diversidad", concluyó.

El exgobernador Aníbal Gaviria finalizó la entrevista con una reflexión sobre el futuro del país. Dijo que la próxima elección será un momento crucial para decidir si Colombia continúa por un camino de división y odios o si, por el contrario, elige un camino de unidad. "Eso es lo que queremos representar nosotros, la Fuerza de las Regiones, más todos los que se sumen a este proceso", dijo.

