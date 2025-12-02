En vivo
Miguel Uribe Londoño
Llamada de Trump y Maduro
Aviones A320
Alias 'Calarcá'

"No estaré en función de amar a Petro, pero buscaré acuerdos": Luis Eduardo Garzón

Una de las posturas más firmes de Garzón fue su rechazo a la propuesta del presidente Petro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Garzón afirmó: "A mí no me suena. Nada, porque yo defiendo con todo la constitución del 91".

