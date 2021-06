“No le he pedido puestos de ninguna naturaleza al Gobierno": César Gaviria

El expresidente y líder del Partido Liberal, César Gaviria, en una carta de dos páginas, protestó por información o señalamientos desde el Palacio en la que se le vincula con peticiones o postulaciones de perfiles para un nuevo integrante en el Ministerio de Vivienda.

El documento va dirigido a Paula Correa, actual jefe de Gabinete del Gobierno de Iván Duque.

“(...) información proveniente de la Casa de Nariño, según la cual el arquitecto, Julián Marín, habría sido candidatizado por mi para un nombramiento en el Ministerio de Vivienda. Eso es totalmente falso”, señala en la misiva el expresidente Gaviria.

Según el líder del Partido Liberal, aunque Julián Marín sea su amigo, no ha intercedido para que sea nombrado en el ejecutivo.

“Yo no le he pedido puestos de ninguna naturaleza a este Gobierno. He emplazado al presidente Iván Duque a que confirme lo que es una verdad incuestionable que él no me ha ofrecido nada y no le he pedido nada”, enfatizó en su misiva dirigida a Paula Correa, jefe de Gabinete en Casa de Nariño.

César Gaviria, en su carta, además, sugiere que la información en la que se le vincula con petición de cargos en el Gobierno o de postulación suya de candidatos, proviene y fue filtrada desde palacio.

Publicidad

“Esta información la han filtrado con toda perversidad con la que he sido tratado en todo este Gobierno (...). Ustedes me hostilizado de una manera inaudita y a pesar de eso le ofrecí al señor presidente mi colaboración a propósito de la discusión que se dio en torno al retiro del ministro Alberto Carrasquilla. Esa colaboración que les ofrecí, para encontrar soluciones al estallido social, ni siquiera la hemos retirado”, concluye.