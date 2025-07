"No me arrodillo ni dejo presionar": Petro ante crisis diplomática con EEUU

El Departamento Administrativo de la Presidencia rechazó las declaraciones del congresista estadounidense Carlos A. Giménez, quien calificó al presidente Gustavo Petro como un “matón narcoterrorista socialista” y lo señaló de ser enemigo de los Estados Unidos.

A través de un comunicado oficial, el Gobierno respaldó al mandatario y las instituciones del país y, denunció lo que consideró un ataque infundado y ofensivo por parte del legislador.

“El pueblo colombiano no acepta que se mancille su democracia con ligerezas injuriosas ni con estigmatizaciones propias de tiempos oscuros de la historia”, se lee en el documento difundido por la Presidencia, que también hizo un llamado al Congreso de EE. UU. a actuar co

Foto: Presidencia.

n altura y responsabilidad en el debate internacional.

“Nuestra democracia ha sido conquistada con sacrificios, debates y elecciones libres”, enfatizó el Gobierno.

En paralelo, el presidente Petro respondió a esas declaraciones:

Publicidad

“A los funcionarios de origen cubano de EE. UU. les decimos: escojan enemigo, nosotros no somos. El enemigo no es Colombia. Colombia puede ayudarlos a resolver el problema. Yo no me arrodillo ni me dejo presionar. Ni me asusta un congresista diciéndome narco o terrorista”, afirmó.

Además, cuestionó que algunos sectores estén empujando a una ruptura en las relaciones con América Latina, debilitando la lucha contra el crimen organizado.

“Si Estados Unidos no quiere, seguimos con los europeos, no nos vamos a quedar solos”, dijo durante la posesión de Héctor Carvajal como magistrado de la Corte Constitucional.