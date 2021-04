No nos manejarán con mermelada: César Gaviria arremete contra MinHacienda por reforma tributaria

El Partido Liberal fijó su posición frente a la reforma tributaria que el Gobierno presentará en los próximos días en el Congreso.

“No es necesaria, es dañina y acaba con la economía colombiana”, dijo, al respecto, César Gaviria , jefe de la colectividad.

Así mismo, el manifestó que no cuentan con su partido, pese a que, según dijo, existe presión del Gobierno nacional con la famosa mermelada.

“No van a manejar el Partido Liberal a punta de mermelada. Yo se los garantizo: este partido no va a tomar esa decisión porque es totalmente inconveniente. Yo he convencido a la mayoría que eso no es lo que toca hacer y no nos va a hacer el señor Carrasquilla lo mismo que no hizo en el 2019. Le aprobados primero la reforma tributaria, devolvió toda la plata, se quedó sin un solo peso”, enfatizó el expresidente.

Gaviria denunció que desde el Gobierno nacional ya se estaría impulsando una “operación mermelada” para lograr el respaldo de las bancadas para la iniciativa.

“Desde luego, obvio que sí. Hay unos que ya tienen tanto que se llenaron, pero de los partidos que supuestamente apenas hasta ahora entraron en la coalición, pues claro. Que no vengan a decir que no nombraron a nadie de ese partido, mentiras. Han estado nombrando gente aquí y allá. Eso es exótico. Eso es lo que pasa porque toca gobernar”, señalo el jefe del partido Liberal.

El exmandatario lanzó una fuerte advertencia a los congresistas liberales que no acaten las decisiones del partido frente a la reforma tributaria.

“Sería bueno que la Casa de Nariño, el señor presidente, nuestro ministro de Hacienda, el doctor Carrasquilla, les pase por la cabeza que las listas del Senado y Cama no las hacen en Palacio ni las hacen en el Ministerio de Hacienda, las hace el Partido Liberal, con unas facultades que le dan al director o las hace el director, como ya las he hecho ya muchas veces”, expresó.

Gaviria también cuestionó el enfoque ortodoxo del ministro Carrasquilla, para enfrentar la pandemia desde el año pasado y que no se haya acudido al Banco de la República para buscar recursos, ni se haya entregado los recursos a los más necesitados.

“Es que es el momento más inoportuno que hayamos podido escoger para hacer una reforma tributaria; no hay ni un solo país en el mundo distinto que Colombia realizando una reforma tributaria. Ninguna, nadie, a nadie se le ocurre”, dijo.

“El tema es que no la debemos hacer, eso es un gran error. Colombia es un país que se gastó el 2.8% en la pandemia. ¿Cuánto Gasto Perú, Chile? 12%. Los Estados Unidos ya hacen rato que paso por el 20% de su producto y Colombia el solo 2.8%”