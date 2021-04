No tuve miedo a Pablo Escobar, no le tengo a Carrasquilla: Gaviria y liberales dicen no a tributaria

El expresidente César Gaviria arremetió contra el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en la reunión con el Partido Liberal para habar de la reforma tributaria radicada por el gobierno.

"Nadie con sus amenazas ni fuego amigo ni el gobierno me van a callar. Yo no le tengo miedo a nadie. No le tuve miedo a Pablo Escobar, qué se lo voy a tener al señor Carrasquilla. A mí no me van a callar ni me van a intimidar. Eso es imposible", dijo el expresidente Gaviria.

Además, el expresidente calificó al ministro Carrasquilla como el “rey de la desigualdad”.

"Por qué no bautizamos a Carrasquilla... volvámoslo el rey de la desigualdad. Todo lo que el señor hace solo contribuye a la desigualdad. Es impresionante. El señor nunca ha hecho nada que no contribuya a la desigualdad", dijo.

Luego de la reunión, el Partido Liberal llegó a la conclusión que, tanto en Senado como Cámara, no votarán la reforma tributaria.

URGENTE : POR DECISIÓN DE BANCADA DE SENADO Y CAMARA DEL PARTIDO LIBERAL : Primero atender la pandemia y no votar la reforma tributaria : expresidente César Gaviria Trujillo . @PartidoLiberal #ReformaTributaria #RetirenLaReforma pic.twitter.com/Hg7x8tnPhi — Partido Liberal (@PartidoLiberal) April 27, 2021

Pese a que el expresidente Álvaro Uribe se reunió con César Gaviria, el líder del Partido Liberal insistió en que la colectividad debe votar no a la reforma.

Durante la reunión virtual del partido, que duró aproximadamente tres horas, algunos pidieron la renuncia de Alberto Carrasquilla, pero Gaviria aclaró que no va a solicitarla. "No le pido la renuncia a Carrasquilla porque se queda, solo le digo: váyase y no nos joda más", dijo.

Varios de los congresistas pidieron que se votara por ley de bancada, lo que impediría que algunos apoyen la reforma tributaria.

