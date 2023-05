Nuevamente se aplaza debate sobre la regularización de cannabis de uso adulto

Por tercera vez fue aplazada esta semana la votación en séptimo debate del proyecto de ley que busca la regularización del cannabis de uso adulto.

La discusión, que estaba prevista para este miércoles, 31 de mayo, en la Comisión Primera del Senado, inició con las intervenciones de senadores quienes debatieron y defendieron sus puntos de vista.

Después de más de un hora y media de discusión se determinó que la sesión debía levantarse ante la falta de votos para avanzar en el debate.

El representante a la Cámara Juan Carlos Losada dijo que seguirá trabajando para impulsar el proyecto y confía en que para la próxima semana se obtengan los votos suficientes para lograr las mayorías.

“Hoy no teníamos las mayorías y por eso tuvimos que aplazar el debate para que no se hundiera el proyecto, esa es la realidad, no estaba haciendo falta un voto, porque los compañeros de Cambio Radical nos dijeron que lo iban votar en la próxima sesión”, manifestó.

Por su parte, la senadora María José Pizarro confía en que el lunes se logre conformar el quórum para sacar adelante la iniciativa.

El debate este martes fue suspendido por una supuesta discusión con mininterior

El debate del proyecto de ley que regulariza el cannabis para uso adulto tuvo que ser suspendido este martes, 30 de mayo, a raíz de una discusión en la Comisión Primera del Senado entre el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, con integrantes de la bancada del Partido Cambio Radical.

Antes de iniciar la sesión, un grupo de congresistas de diferentes partidos se reunió de manera informal en una sala alterna de la Comisión Primera del Senado para evaluar la situación de seguridad.

Minutos después, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, llegó a la reunión y cuando notó la presencia del senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, aseguró que con la oposición no hablaba.

Motoa dijo a los medios de comunicación que: "El ministro me dijo que yo representaba a la oposición y que por eso esa reunión que estaba teniendo con los integrantes de la Comisión Primera debería ser con los integrantes de la coalición”.

